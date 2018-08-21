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ABD'li Papaz Brunson, koşu bandına kavuştu

İzmir'deki evinde ev hapsinde bulunan ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson, evinde hareket edebilmek için koşu bandı aldı.

DHA | 21.08.2018 - 17:25..
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​Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken 'sağlık sorunları' dikkate alınarak 25 Temmuz günü tahliye edilip ev hapsine alınan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un sokağında güvenlik önlemleri bayramda da sürdü.

POLİSLER DEVRİYEYE DEVAM EDİYOR

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlüklerinden ekipler, sokakta gün boyu devriye gezdi, motorize polisler de sokağın iki ucunda nöbet bekledi. Polis, şüpheli gördükleri kişileri ve araçları durdurarak kontrol etti. Polisler, bayram nedeniyle görev başında birbirleriyle bayramlaştı. Sokakta Özel Harekat timleri ikişerli şekilde devriye attı. Bu devriyelere zaman zaman motorlu yunus timleri de katıldı.

ABD'li Papaz Brunson, koşu bandına kavuştu

SAVCILIK ONAYIYLA KOŞU BANDI

Bu arada, ev hapsinde bulunan Brunson'ın isteği üzerine evinde hareket edebilmek için koşu bandı aldığı öğrenildi. Brunson'un talep ettiği, savcılığın da onay verdiği koşu bandının yetkililerce evine getirilip kurulduğu ifade edildi.

ABD'li Papaz Brunson, koşu bandına kavuştu

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