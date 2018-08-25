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ABD’li senatör McCain, beyin tümörü tedavisini durdurdu

ABD’li senatör John McCain’in, beyin tümörü tedavisini durdurmaya karar verdiği belirtildi.

Haber Merkezi | 25.08.2018 - 08:33..
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ABD’li senatör McCain, beyin tümörü tedavisini durdurmaya karar verdi.

İYİLEŞME ZORA GİRDİ

McCain ailesinden yapılan açıklamada, "Hastalığın ilerlemesi ve yaşından dolayı bu kararı verdi. O, her zamanki iradesiyle tedaviyi bırakmayı seçti" dendi. Açıklamada, senatöre destek veren herkese teşekkür edildi.

Ayrıca 81 yaşındaki McCain'in, doktorların kalan süreyle ilgili beklentilerini aştığı da kaydedildi. Geçen yıl ABD'nin Arizona eyaleti senatörü ve eski başkan adayı Cumhuriyetçi John McCain'e beyin tümörü teşhisi konulduğu açıklanmıştı.

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