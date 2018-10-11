ABD'li Senatör: Suudilere askeri yardım durdurulsun

ABD Kentucky Senatörü Rand Paul, “The Atlantic”de yayımlanan makalesinde, Cemal Kaşıkçı sağ dönene kadar Suudi Arabistan ordusuna yönelik tüm finansman, eğitim ve koordinasyonun kesilmesi yönünde önlem alınması için bu hafta girişimde bulunacağını ifade etti.

"DEAŞ'A ÇOK SAYIDA S. ARABİSTAN VATANDAŞI KATILDI"

Yıllarca ABD’nin Suudi Arabistan’a desteğini kınadığını belirten Paul, makalesinde, Suriye'deki terör örgütü DEAŞ’a çok sayıda Suudi Arabistan vatandaşının katıldığına dikkati çekti.

"ABD NEDEN TERÖRE DESTEK VEREN ÜLKEYE SİLAH SATIYOR"

"Amerika, neden teröre destek veren, Yemen’de pervasız bir savaş halinde olan bir ülkeye silah satıyor?" diyen Paul, yazısını şöyle sürdürdü: "Dedikleri gibi, paranın peşinden git. Ancak hiçbir petrol işi ya da silah anlaşması, böyle bir rejim ile olan anlaşmamızı haklı çıkarmaz. Amerika’nın istihbarat, lojistik, eğitim ve teçhizatı olmadan, Suudi Arabistan'ın çabaları çok uzun zaman önce başarısız olurdu.”

ABD’den Suudi Arabistan’a silah satışının durdurulması için yasa teklifinde bulunduğunu hatırlatan Paul, Kongre'deki meslektaşlarının Yemenlilerin ABD yapımı silahlarla katledilmesini umursamıyor gibi görünmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti.

"SİLAH SATIŞINI DURDURMALIYIZ"

Senatör Paul dün katıldığı bir radyo programında da Kaşıkçı olayından Suudi Arabistan'ın sorumlu olması durumunda bu ülkeye silah satışının durdurulması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer sorumlularsa hatta bu gazeteciyi öldürmelerinin onlar için kritik bir durum olduğuna dair bir işaret dahi olursa kendilerine silah satışını durdurmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.