ABD'li uzman uyardı: PYD'ye silah vermek hataydı

Michael Doran, Ortadoğu politikalarından sorumlu eski ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve eski Dışişleri Müsteşarı Emekli Orgeneral Mark Kimmit ile Ulusal Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Denise Natali, Turkish Heritage Organization'ın (THO) düzenlediği "Suriye Savaşı ve Bölgesel Güvenlik" başlıklı panelde konuştu.

ABD'nin bölgedeki stratejisine ilişkin Doran, "Burada açık bir strateji göremiyorum. Yönetimin şu anda gittiği yönün bir tür temayül olduğunu düşünüyorum." dedi.

"ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ, TÜRKLERİ BİZDEN UZAKLAŞTIRIYOR"

Washington'ın birinci önceliğinin DEAŞ'ı yenmek olduğunu kaydeden Doran, seçmene verdiği bu vaadin Trump'ı başkanlık koltuğunda zora soktuğunu ve bu yüzden de YPG'ye silah verme seçeneğini değerlendirdiğini belirtti.

ABD'nin YPG'ye silah vermesinin bir hata olduğunu anlatan Doran, şöyle devam etti:

"Şahsi görüşüm bu hataydı. Ben de Türklerin, Türk hükümetinin YPG ile ilgili ifade ettiği kaygıları taşıyorum. Türk hükümeti defalarca sınırlarının dibinde bir PKK devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceğini ifade etti ancak biz YPG'ye silah ve eğitim vermeye devam ettikçe o noktaya daha çok yaklaşıyoruz. O noktaya yaklaştıkça da Türkleri kendimizden uzaklaştırmış ve Ruslara doğru itmiş oluyoruz."

Doran ayrıca Trump'ın bölgede Rusya ve İran karşıtı bir strateji geliştirmek istiyorsa Türkiye ile iyi iletişim kurması gerektiğine dikkati çekti.

ABD yönetiminin DEAŞ'ın Suriye'de yenilmesinden sonra siyasi durumunun belirsiz olduğuna da değinen Doran, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ı yenmek için harekete geçtiğini ancak sonrası konusunda herhangi bir planının bulunmadığını, DEAŞ sonrası Suriye'nin nasıl bir noktaya evrileceğini kimsenin bilmediğini öne sürdü.

ABD YÖNETİMİNE: PYD'YE VERİLEN SİLAHLARI TOPLAYIN

Emekli Orgeneral Mark Kimmit ise George W. Bush döneminin sonundan itibaren artık ABD'nin hem Irak'ta hem de Suriye'de kendi kuvvetlerinden ziyade yerel kuvvetlere destek vermek suretiyle geriden liderlik yapma siyaseti izlediğini ifade etti.

Suriye'de izlenen bu politikanın Türkiye'de kaygılara neden olduğunu vurgulayan Kimmit, DEAŞ'ın Rakka'da yenilmesinden hemen sonra ABD'nin PYD/PKK'ya verdiği silahları geri toplamasını önerdi.

Kimmit, şunları söyledi:

"Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığının yapabileceği en hızlı şey çok iyi tasarlanmış bir Silahsızlandırma, Dağıtma ve Entegrasyon Programı (DDR) başlatmasıdır. Onları hızlı bir şekilde silahsızlandırıp tekrar toplumun içine entegre etmemiz gerekir. Şunu temin etmemiz lazım; silah taşıyan insanların silahları bırakıp tekrar ailelerine bakmaya yöneltilmesi gerekir. Bu muhtemelen en zor şey olacak."