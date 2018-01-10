ABD’li Yahudi din adamlarından Netanyahu’ya uyarı

İsrail'in Filistin topralkarında uyguladığı yıkıcı ve barbar politika Yahudi din adamlarını da harekete geçirdi. Batı Şeria'da Filistinli bir köyün hemen hemen yarısını yerle bir edecek olan işgal kararından geri adım atması için Netanyahu'ya 300 Yahudi din adamının imzasının bulunduğu bir mektup yazıldı.

300 YAHUDİ DİN ADAMINDAN TEPKİ

Altında 300 Yahudi din adamının imzası bulunan mektupta, "Batı Şeria’da bulunan Susya köyünün, okulları, bazı evler tek enerji kaynağı olan güneş panelleri dahil, yüzde 40’ının yıkılacağı haberlerinden dolayı büyük kaygı duyuyoruz.Filistinlerin barınma haklarının inkar edilmesi, elektrik kaynağının ellerinden alınması, okullarının yıkılması ve bir Filistin devletinin kurulmasının yolunun kapatılması bizim özlediğimiz güvenli, barışçıl ve müreffeh İsrail’in gerçekleştirilmesine hiçbir katkı sağlamaz" denildi.

Yahudi din adamları mektupta, iki devletli bir çözüm olmadığı takdirde İsrail’in gelecekte güvenli bir yer olmayacağı uyarısında bulunarak, "İki devletli bir çözüm olmaması halinde korkarız, uzun dönemde İsrail, Yahudiler için güvenlik ve demokratik bir vatan olmaz. Bize Tevrat’ta herkese karşı aynı kanunun uygulanması öğretildi” ifadelerine yer verdi.

İŞGAL KARARI KINANDI

Mektup’ta Susya köyünün halkı kendi köylerinin planlamasında yer alması gerektiğine vurgu yapıldı. El Halil kentinin güney tepelerinde bulunan yüzlerce Filistinlinin, evlerinin İsrail hükümeti tarafından yıkılacağı korkusu taşıdıklarına işaret edilerek, Filistinlilerin kendi toplulukları arasında hür ve güvenli bir şekilde yaşamasına saygı duyulmamasının anlaşmazlık, düşmanlık, güvensizliği artıracağı vurgulandı.

Mektupta, evlerinden sürülmenin ne demek olduğunu bilenler olarak, komşularına saygı duyulmamasının Yahudi geleneklerine ters düşüldüğü belirtildi. İsrail hükümetinin Filistinlilerinin evlerini yıkma kararını desteklemeyecekleri hatırlatıldı.



