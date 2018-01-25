taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
119.881
USD
3,7421
EURO
4,6518
ALTIN
163,55
PETR
70,7900

'ABD'lilere dış politikalarını anlatsanız dehşete düşerler'

Heritage Vakfı Orta Doğu Dış Politika Direktörü Luke Coffey, ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği desteği eleştirdi.

AA | 25.01.2018 - 13:36..
  1. Haberler
  2. Dünya

Washington merkezli Turkish Heritage Organization (THO) adlı düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen "Suriye'deki YPG: ABD ve Türkiye için Doğurabileceği Sonuçlar" başlıklı telekonferansta terör örgütü PYD/PKK'nın Türk-Amerikan ilişkilerine etkisi tartışıldı.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen etkinliğe Heritage Vakfı Orta Doğu Dış Politika Direktörü Luke Coffey ile Henry Jackson Cemiyeti üyesi Kyle Orton konuşmacı olarak katıldı.

'ABD'lilere dış politikalarını anlatsanız dehşete düşerler'

Heritage Vakfı Orta Doğu Dış Politika Direktörü Luke Coffey

"ABD VATANDAŞLARINA ANLATSANIZ DEHŞETE DÜŞER"

Coffey, ABD'nin PYD/PKK'ya verdiği desteğin kabul edilemez olduğuna dikkati çekerek, "Sıradan bir Amerikan vatandaşına, ABD'nin (Suriye'de) neo-Marksist bir grubu desteklediğini, bu grubun ABD tarafından terörist olarak kabul edilen bir örgütle bağlantılı olduğunu ve NATO askerlerini ve hatta Amerikan vatandaşlarını öldürdüğünü anlatsanız hepsi dehşete düşer." dedi.

ABD'nin Suriye politikasındaki tutarsızlıkların bugünkü noktaya gelinmesine neden olduğuna işaret eden Coffey, "(Barack) Obama dönemi Beyaz Sarayı, beceriksiz bir şekilde YPG ile bu ortaklığa düştü. Şu anda bunu yönetmeye çalışıyoruz. Artık Başkan (Donald) Trump her şeyden sorumlu ancak o da bu stratejiyle devam etme hatta ikiye katlama kararı aldı." şeklinde konuştu.

"ABD, VERDİĞİ SÖZLERİ TUTAMIYOR"

ABD'nin Türkiye'ye bugüne kadar birçok söz verdiği ve bunların çoğunu tutmakta başarısız olduğunu vurgulayan Coffey, "Örneğin PYD, ABD'nin gitmeyecek dediği belirli bölgelere doğru ilerledi. YPG'ye verdiğimiz silahların veya eğitimlerin Türkiye'ye karşı kullanılmayacağı sözünü de verdik. Bu imkansız bir şey. Bu, ABD yönetiminin söz verme ehliyetini aşan bir durumdu." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk jetleri Münbiç’teki YPG’lilere bomba yağdırdı

Türk jetleri Münbiç’teki YPG’lilere bomba yağdırdı

183
Beyaz Saray'ın iki yüzlü 'kaygı' açıklaması yalanlandı

Beyaz Saray'ın iki yüzlü 'kaygı' açıklaması yalanlandı

72
Doğu Perinçek: PKK teslim olmayı tartışıyor

Doğu Perinçek: PKK teslim olmayı tartışıyor

234
CHP 15 Temmuz'a tiyatro demekten vazgeçti

CHP 15 Temmuz'a tiyatro demekten vazgeçti

199
Aleksis Çipras'ın Türkiye tanımı: Agresif komşu

Aleksis Çipras'ın Türkiye tanımı: Agresif komşu

198
Türkiye'nin kullandığı tanklar Almanya'nın gündeminde

Türkiye'nin kullandığı tanklar Almanya'nın gündeminde

89
ABD, Münbiç'teki güçlerinin güvenliğinden endişeli

ABD, Münbiç'teki güçlerinin güvenliğinden endişeli

153
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM