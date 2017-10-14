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ABD'lilere iPhone 5 bin dolar olsa alır mısınız sorusu

iPhone X'in satış fiyatının açıklanmasıyla geçtiğimiz aylarda ABD'de Türklerin yaptığı bir röportaj akıllara geldi.

14.10.2017 - 13:41
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ABD'lilere iPhone 5 bin dolar olsa alır mısınız sorusu

20 Ekim tarihi itibariyle iPhone 8 ve 8 Plusların satışları gerçekleşecek. Açıklanan fiyatlar ise adeta cep yakıyor. 10. yıl özel modeli olan iPhoe x'ins atış fiyatı ise Türk Lirası ile kıyaslandığında inanılmaz büyük bir rakam ortaya çıkıyor.

ABD'lilere iPhone 5 bin dolar olsa alır mısınız sorusu VİDEO

iPHONE 5 BİN DOLAR OLSAYDI...

Apple severlerin en çok beklediği model ise elbette X olarak çıkartılan 10. yıl özel telefonu. Diğer telefonlardan farklı olarak üretilen bu modelin satış fiyatı Türkiye'de Apple Store'da 6099 liraya satılacak. iPhone X 256 GB modeli ise 6899 liraya satışa sunuldu, ancak 10.yıl özel telefonu X modelinde ABD fiyatları 999 ve 1,149 dolar olduğu açıklandı.

ABD'lilere iPhone 5 bin dolar olsa alır mısınız sorusu

Bu fiyat skalası akıllara bir kaç ay önce İlkay zaman isimli bir youtube kullanıcısının ABD'de yaptığı "5 bin Dolara Amerikalılara Sorduk: iPhone 8, 5.000 Dolar Olursa Alır mısınız?" isimli videosunu akıllara getirdi. Bu videoda ABD'liler fiyata büyük tepki göstermiş "bir telefona neden 5 bin dolar verelim, sihirli mi bu?" tepkilerini vermişlerdi.

ABD'lilere iPhone 5 bin dolar olsa alır mısınız sorusu

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