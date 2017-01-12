taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.667
USD
3,8750
EURO
4,1081
ALTIN
148,66
PETR
55,2900

ABD'nin Afganistan raporu yayınlandı

Ülkedeki güvenlikle ilgili yayınlanan raporda, Afgan güvenlik güçlerinin ülkenin tamamını koruyacak kapasiteye erişemediği bildirildi.

AA | 12.01.2017 - 03:15
  1. Haberler
  2. Dünya

Afganistan’ın tekrar inşası için ABD’nin 2002 yılında ayırdığı 115 milyar dolarlık fonun kullanımını denetleyen Özel Başmüfettişlik, yayınladığı “Yüksek Risk Listesi” raporunda, Afgan güvenlik güçlerinin yetersizliği, ülkedeki yolsuzluk, uyuşturucu kaçakçılığı, idari ve ekonomik yönetişim yetersizliği gibi sorunlara dikkat çekti.

İlki 2014 yılında yayınlanan raporda, “Afganistan’ın El-Kaide ve diğer terör örgütleri için güvenli bir bölge olmaması için istikrarlı bir güvenlik ortamına ihtiyaç var. 2002 yılından beri ABD’nin ülkeyi tekrar inşa için ayırdığı paranın yarısı Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçlerinin (AUSGG) inşa, eğitim, donatım ve harekâtların sürdürebilirliği için harcandı. Ancak AUSGG hala Afganistan’ın tamamını koruyacak durumda değil ve isyancılara karşı toprak kaybetti.” ifadelerine yer verildi.

Raporda, ABD’nin Afganistan’da görev yapan kuvvetlerinin saha raporuna göre, Afgan ordusunun 2016 yılı Ağustos ayının sonu itibarıyla ülkenin yüzde 63’ünü kontrol ettiği ve bu oranın 2015 yılı Kasım ayında yüzde 72 olduğu kaydedildi.

Afgan güvenlik güçlerinin istihbarat, havacılık ve lojistik alanlarında gelişme gösterdiği ancak bu alanlardaki zaafların terörle mücadelenin etkinliğini azalttığı vurgulandı.

Raporda, “ABD, Taliban ve diğer tehditlerle mücadele etmek için Afgan Kara Kuvvetleri, Afgan Polisi ve Hava Kuvvetlerine destek olarak 3,45 milyar dolarını 2016’da olmak üzere 2002’den beri toplam 64 milyar dolar fon sağladı” ifadesi kullanıldı.

Afgan ordusunun kapasitesinde istikrarlı gelişme olmamasını, eğitilirken terör örgütleriyle savaşması ve verdiği zayiatın telafisi için sürekli istihdam ihtiyacının söz konusu olmasına bağlayan raporda, 2016 yılının başından 19 Ağustos'a kadar 5 bin 523 Afgan askerinin terörle mücadelede hayatını kaybettiği, 9 bin 665 askerin yaralandığı belirtildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ölüm Meleğinin Mengele'in kemikleri ders malzemesi oldu

Ölüm Meleğinin Mengele'in kemikleri ders malzemesi oldu

11
Amerikalı komutan: TSK'nın eğittiği güçler Musul'u tutar

Amerikalı komutan: TSK'nın eğittiği güçler Musul'u tutar

15
Anayasa değişikliğinde 4. madde kabul edildi

Anayasa değişikliğinde 4. madde kabul edildi

43
Devlet Bahçeli'den açıklamalar

Devlet Bahçeli'den açıklamalar

23
Brezilya'da Maracana Stadyumu yağmalandı

Brezilya'da Maracana Stadyumu yağmalandı

1
Porto Riko'da milyon dolarlık kaçak saatler yakalandı

Porto Riko'da milyon dolarlık kaçak saatler yakalandı

8
Batman’da polise saldırıya hazırlanan terörist yakalandı

Batman’da polise saldırıya hazırlanan terörist yakalandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM