ABD'nin Afganistan raporu yayınlandı

Afganistan’ın tekrar inşası için ABD’nin 2002 yılında ayırdığı 115 milyar dolarlık fonun kullanımını denetleyen Özel Başmüfettişlik, yayınladığı “Yüksek Risk Listesi” raporunda, Afgan güvenlik güçlerinin yetersizliği, ülkedeki yolsuzluk, uyuşturucu kaçakçılığı, idari ve ekonomik yönetişim yetersizliği gibi sorunlara dikkat çekti.



İlki 2014 yılında yayınlanan raporda, “Afganistan’ın El-Kaide ve diğer terör örgütleri için güvenli bir bölge olmaması için istikrarlı bir güvenlik ortamına ihtiyaç var. 2002 yılından beri ABD’nin ülkeyi tekrar inşa için ayırdığı paranın yarısı Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçlerinin (AUSGG) inşa, eğitim, donatım ve harekâtların sürdürebilirliği için harcandı. Ancak AUSGG hala Afganistan’ın tamamını koruyacak durumda değil ve isyancılara karşı toprak kaybetti.” ifadelerine yer verildi.



Raporda, ABD’nin Afganistan’da görev yapan kuvvetlerinin saha raporuna göre, Afgan ordusunun 2016 yılı Ağustos ayının sonu itibarıyla ülkenin yüzde 63’ünü kontrol ettiği ve bu oranın 2015 yılı Kasım ayında yüzde 72 olduğu kaydedildi.



Afgan güvenlik güçlerinin istihbarat, havacılık ve lojistik alanlarında gelişme gösterdiği ancak bu alanlardaki zaafların terörle mücadelenin etkinliğini azalttığı vurgulandı.



Raporda, “ABD, Taliban ve diğer tehditlerle mücadele etmek için Afgan Kara Kuvvetleri, Afgan Polisi ve Hava Kuvvetlerine destek olarak 3,45 milyar dolarını 2016’da olmak üzere 2002’den beri toplam 64 milyar dolar fon sağladı” ifadesi kullanıldı.



Afgan ordusunun kapasitesinde istikrarlı gelişme olmamasını, eğitilirken terör örgütleriyle savaşması ve verdiği zayiatın telafisi için sürekli istihdam ihtiyacının söz konusu olmasına bağlayan raporda, 2016 yılının başından 19 Ağustos'a kadar 5 bin 523 Afgan askerinin terörle mücadelede hayatını kaybettiği, 9 bin 665 askerin yaralandığı belirtildi.