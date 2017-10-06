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ABD'nin Afganistan'a askeri sevkiyatı gecikecek

Amerikan ordusunun Porto Riko'daki kasırga sonrası yardım çalışmalarına destekten dolayı Afganistan'a yapılacak askeri sevkiyat geçikecek.

06.10.2017 - 02:14
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ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie, Amerikan ordusunun Porto Riko'daki kasırga sonrası yardım çalışmalarına destek vermesinden dolayı başta Afganistan olmak üzere yurt dışı askeri sevkiyatının gecikeceğini açıkladı.

Korgeneral McKenzie, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'li komutan, Afganistan'daki Amerikan askerlerinin sayısının 11 bin civarında olduğunu ve ABD'nin bu ülkeye yeni sevkiyat için hazırlık yaptığını bildirdi.

ABD'nin Afganistan'a askeri sevkiyatı gecikecek

"AFGANİSTAN'A ASKERİ SEVKİYAT SÜRECEK"

Afganistan'a sevkiyatta, Porto Riko'da büyük yıkıma yol açan Maria Kasırgası'nın yaralarını sarma çabalarından dolayı gecikme yaşanacağını aktaran McKenzie, "Bu gecikmenin detaylarına girmeyeceğim. Askeri sevkiyat sürecek ama biraz gecikme söz konusu. Afganistan'da askeri yığınak biraz zaman alacak." dedi.

ABD Ulaşım Komutanlığının elinde belirli sayıda nakliye uçağı bulunduğunu ve bunların birçoğunun ABD'nin Porto Riko'daki yardım çalışmalarına katıldığını belirten McKenzie, bu durumun küresel anlamda ülkesinin askeri sevkiyat çalışmalarını olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Pentagon Sözcüsü White ise ABD'nin Porto Riko'ya yardım amaçlı olarak 11 bin asker, 80 helikopter ve uçağın yanı sıra 5,8 milyon ton su ile 7,3 milyon yemek paketi, 11 bin çadır, 278 jeneratör ve 100 kamyon gönderdiği bilgisini paylaştı.

ABD'nin Afganistan'a askeri sevkiyatı gecikecek

ABD'NİN NİJER'DEKİ ASKERİ VARLIĞI

Basın toplantısının başında, üç ABD askerinin Nijer'de devriye sırasında uğradıkları saldırıda öldüğünü, iki askerin ise yaralandığını hatırlatan White, bu olayla ilgili detayların halen toplanmakta olduğunu ve bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını ifade etti.

White, saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiği ve ABD askerlerinin bölgede devriye gezme amaçlarına yönelik soruları ise yanıtsız bıraktı.

Korgeneral McKenzie de söz konusu saldırıyı "tuzak" olarak nitelemekten kaçındı.

McKenzie, "Tuzağa düşüp düşmediklerini bilmiyorum. Olayı bu şekilde nitelemek istemiyorum. Orada bir çatışma söz konusu ve bu konuda bilgi toplamaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Amerikan kuvvetlerinin Nijer'de eğitim ve taktiksel destek amaçlı bulunduğunu kaydeden McKenzie, "Son birkaç yılda bu ülkedeki askeri varlığımızı artırdık. Tabii ne kadar geriye baktığınıza bağlı. Size artışla ilgili bir rakam veremem ama Nijer önemli bir ortağımız." diye konuştu.

Pentagon verilerine göre, ABD'nin Nijer'de 800 askeri bulunuyor.

ABD Afrika Komutanlığından (AFRICOM) dün yapılan açıklamada, Amerikan askerlerinin Nijer'in güneydoğusunda askeri eğitim ve destek amaçlı devriye sırasında saldırıya uğradığı duyurulmuştu.

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