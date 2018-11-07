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ABD'nin aranıyor listesinde Bahoz Erdal yok

YPG'yi Türkiye'den korumak için harekete geçen ABD, PKK'nın üst düzey isimlerinden birini listeye katmadı.

Haber Merkezi | 07.11.2018 - 13:07..
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ABD'nin aranıyor listesinde Bahoz Erdal yok

ABD'nin aranıyor listesinde Bahoz Erdal yok

ABD Dışişleri Bakanlığı, PKK terör örgütüne mensup üst düzey yöneticiler Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü verecek.

BAHOZ ERDAL LİSTEDE YOK

Bu açıklama ilk başta ABD'nin terör örgütü PKK ile mücadele kapsamında Türkiye'nin yanında olduğunu düşündürebilir. (Ensonhaber.com)

Fakat gerçek çok farklı. Çünkü PKK'nın üst düzey yöneticileri arasında bulunan Bahoz Erdal ödül listesinde yok. (ESH'den kopyalama editör)

YPG'Yİ BAHOZ KURDU

Terörist ele başı Bahoz Erdal Karayılan, Bayık ya da Kalkan'dan daha kritik bir isim. Kandil'den Suriye'ye geçerek YPG terör örgütünü kurdu.

AMAÇ YPG'Yİ PERDELEMEK

Özetle Bahoz Erdal'ın listeye alınmaması, ABD'nin Türkiye'nin Suriye'den temizlemek istediği YPG'yi perdelemek amacıyla PKK'yı kullandığına bir delil.

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