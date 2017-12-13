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ABD'nin asılsız iddiasına Türkiye'den cevap

Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın danışmanının Türkiye'yi radikalleri desteklemekle suçlamasının kabul edilemez olacağını açıkladı.

AA | 13.12.2017 - 14:44..
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ABD'nin asılsız iddiasına Türkiye'den cevap

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı General H. R. McMaster, skandal bir açıklamaya imza atarak Türkiye'yi radikal ideolojileri desteklemekle suçladı.

Türkiye'ye karşı düzenlenen algı operasyonlarına bir yenisini daha ekleyen McMaster, sözlerinin devamında Katar'ı da suçladı.

BAKANLIKTAN CEVAP

Trump'ın danışmanının bu sözlerine Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi.

KABUL EDİLEMEZ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gerçeklikle bağlantısı olmayan iddialar kabul edilemez. Temelsiz ve kabul edilemez niteliktedir." denildi.

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