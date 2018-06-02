ABD'nin askeri birliği Sincar'da konuşlandı

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1 Başbakan Yıldırım Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü Başbakan Yıldırım, Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev’i telefonla arayarak göreve yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı.

2 Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih, Yunan medyasında Akdeniz'de petrol aramak için sefere çıkan sondaj gemisi Fatih, Yunanistan'da rahatsızlığa neden oldu.

3 Trump'ı kızdıran Alman otomobili istatistikleri Amerika'ya yaptığı otomobil satışlarından 36 milyar dolar gelir elde eden Almanlar, Trump'ın açıklamalarıyla panik içerisine girdi.

4 Velilerden sınav duası Ortaokul sekizinci sınıfta okuyan yaklaşık 1 milyon öğrenci bugün Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girdi. Sınav öncesi, veliler Eyüp Sultan Türbesi'nde çocukları için dua ettiler.

5 Fenerbahçe kongresinde gergin anlar Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu olaylı başladı. İki başkan adayının destekçileri birbirlerini yuhaladı.

6 LGS sona erdi Bu yıl ilk defa uygulanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS), sona erdi. Sonuçlar 22 Haziran'da açıklanacak.