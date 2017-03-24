ABD’nin Avrupa komutanı Scaparrotti'den Londra açıklaması

Orgeneral Scaparrotti Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nde ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığı ve operasyonları hakkında senatörlerin sorularını yanıtladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da parlamento binası önünde gerçekleştirilen ve 4 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı terör saldırısına yönelik bir soru üzerine Scaparroti, "Avrupa bugün hem Suriye ve diğer yerlerden gelen teröristlerle hem de DEAŞ’tan ilham alan veya DEAŞ tarafından azmettirilen iç tehditlerle karşı karşıya.” dedi.

Londra’daki saldırının Avrupa’da geçen yıl gerçekleştirilen terör saldırılarının bir benzeri olduğunu belirten ABD’li komutan, ABD’nin, terör tehdidine karşı NATO'daki müttefiklerinin yanında durması gerektiğini vurguladı. Scaparrotti, "Avrupa’daki terör tehdidi Suriye, Irak ve Afganistan gibi doğrudan fiziksel olarak savaştığımız yerler hariç muhtemelen dünyanın geri kalanından daha yüksektir" ifadesini kullandı.

AMERİKALI GENERAL MÜLTECİLERİ SUÇLADI

Avrupa’daki terör tehdidinin mültecilerle ilişkili olup olmadığına yönelik bir soruya Scaparrotti, “Mülteci akını ile ilgisi var ve onları (mültecileri) taşıyanlar, özellikle de yasadışı yollarla taşıyanlar ekipman, personel, silah taşımaya çok daha istekliler.” cevabını verdi.

KARABAĞ'IN NATO ÜYELİĞİ

NATO’nın 28 üyesinden 26’sının Karabağ'ın üyeliğini onayladığını ve ABD Kongresi’nin Karabağ’ın NATO üyeliğine nasıl baktığına yönelik bir soru üzerine Scaparrotti, "Bu konuda istekli oldukları ve yol haritasında belirtilen şartları taşıdıkları için NATO’ya dahil edilmeleri oldukça kritiktir ve aynı zamanda NATO'nun hükümet araçlarını ittikfakın bir parçası haline getirmek isteyen ülkelere ulaşma kabiliyeti açısından da önem taşımaktadır.” diye konuştu

Scaparrotti, Karabağ’ın üyeliğinin kabul edilmemesinin Doğu Avrupa’da yönünü batıya çevirmiş ülkelerin de şevkini kırabileceğini söyledi.

"UKRAYNA'YA SİLAH VERİLMELİ"

ABD’nin Rusya destekli ayrılıkçılara karşı savaşan Ukrayna ordusuna silah verilmesine ilişkin soruyu ise Scaparrotti, "Evet. Ukraynalılar sizin de gördüğünüz üzere oldukça zor bir savaştalar. Ayrılıkçılarla mücadele ediyorlar. Ruslar onlara çok ağır silahlar veriyor.” şeklinde yanıtladı.

Scaparrotti ayrıca, Rusya’nın yeni bazı silahlarını Ukrayna’nın doğusunda test ettiğini öne sürdü.

Amerikalı General, Moskova’nın Afganistan’da Taliban’la ilişki kuruduğunu, Rusların Taliban’a ekipman ve silah desteği verdiğini de iddia etti.

"RUSYA'YI CAYDIRMAK İÇİN YETERLİ GÜCÜMÜZ YOK"

ABD’nin Avrupa’daki kuvvetlerini komuta eden Scaparrotti, halihazırda Avrupa’da yeterli güçlerinin olduğunu ancak Rusya’yı caydırmak, müttefiklere güvence vermek için ideal miktarda askeri unsurlarının olmadığını söyledi.

Kongre’den Avrupa’ya daha fazla askeri unsur göndermesi talebinde bulunan Scaparrotti, “Avrupa’da EUCOM’u daha güçlü kılmak için bir denizaltım veya uçak gemim yok.” dedi.