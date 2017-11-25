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ABD'nin Batı Teksas petrolü son 2,5 yılın zirvesinde

ABD'nin Batı Teksas türü ham petrolünün fiyatı son 2,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

25.11.2017 - 00:52
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WTI türü ham petrolün varil fiyatı bugün yüzde 1,1 artış gösterirken 59,03 dolara kadar tırmandı.

Böylece, 30 Haziran 2015'ten beri en yüksek seviyesine ulaşan WTI türü ham petrolün fiyatı son 17 ayın en yüksek seviyesini kaydetmiş oldu.

ABD'nin Batı Teksas petrolü son 2,5 yılın zirvesinde

VARİL FİYATI EN YÜKSEK SEVİYEDE

Uzmanlar, geçen hafta ABD'deki Keystone boru hattında meydana gelen arızadan dolayı 5 bin varillik (795 bin litre) ham petrolün çevreye yayıldığına dikkati çekerek, söz konusu boru hattının hala faaliyete alınamadığı için Kuzey Amerika kıtasında petrol fiyatlarının yükseldiğini belirtiyor.

Söz konusu boru hattı, Kanada'nın küresel piyasaya ham petrol ihracatında önemli rol oynuyor.

Ayrıca uluslararası en geçerli olan Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da 7 Kasım'da 64,65 dolara tırmanırken 24 Haziran 2015'ten beri en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

ABD'nin Batı Teksas petrolü son 2,5 yılın zirvesinde

YILLIK TOPLANTI BİR HAFTA SONRA

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) gelecek hafta yapılacak yıllık olağan toplantısına işaret eden uzmanlar, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretim miktarlarında kesinti yapan anlaşmasının Mart 2018'den sonrasına uzatılması konusunda görüş birliğine vardığını belirtiyor.

Öte yandan, bazı analistler, söz konusu iki ülkenin petrol üretim miktarlarındaki kesintiyi uzatmalarının yanı sıra kesinti miktarlarında artış yapmadıkları takdirde petrol fiyatlarının düşebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

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