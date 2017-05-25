ABD'nin bütçe kesintisi BM'de endişe yarattı

ABD Başkanı Donald Trump’ın ülke ekonomisini daha hızlı büyütmeyi amaçlayan 4,1 trilyon dolarlık 2018 mali yılı bütçe teklifi, federal hükümetin uluslararası örgütlere sağlanan fonlarda ciddi kesintiler öngörüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, BM'ye sağlanan finansal desteğin azaltılmasının insani yardım, barış, kalkınma ve insan hakları konularında örgütün tüm önemli çalışmalarını devam ettirmesini olanaksız kılacağını ifade etti.

BM bütçesine en büyük katkıyı ABD sağlıyor. BM'nin 5,4 milyar dolarlık genel bütçesinin yüzde 22'si ve yıllık 7,9 milyar dolar olan 16 BM barış gücü misyonunun bütçesinin yüzde 28,5'i ABD tarafından karşılanıyor.