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ABD'nin Büyükelçisine Mescid-i Aksa'nın olmadığı Kudüs tablosu

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'a, Mescid-i Aksa'nın olduğu alana Süleyman Mabedi'nin inşa edildiğini gösteren Kudüs tablosu hediye edildi.

Haber Merkezi | 23.05.2018 - 06:43..
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ABD'nin Büyükelçisine Mescid-i Aksa'nın olmadığı Kudüs tablosu

Terör devleti İsrail'in hayellerini yansıtan bir fotoğraf, sözde bir yardım kuruluşunun ismi açıklanmayan çalışanı tarafından Friedman'a hediye edildi. Kudüs tablosunda, Mescid-i Aksa'nın yerinde Süleyman Mabedi vardı.

ABD'nin Büyükelçisine Mescid-i Aksa'nın olmadığı Kudüs tablosu

FRİEDMAN FOTOĞRAFI KAHKAHAYLA ALDI

İsrail'in tüm vahşi planlarının en büyük destekçisi ABD'nin Büyükelçisi David Friedman, fotoğrafın üzerinde oynanmış tabloyu alırken adeta kahkaha attı.

Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden ABD'nin, söz konusunu devletin Mescid-i Aksa'yı yıkma planlarını da şimdiden destekleyeceği açıkça görüldü.

İSRAİL MESCİD-İ AKSA'YI NEDEN YIKMAK İSTİYOR

Fotoğrafta, Mescid-i Aksa'nın yakınında başlatılan yıkım çalışmaları görülmekte.

ABD'nin Büyükelçisine Mescid-i Aksa'nın olmadığı Kudüs tablosu

Günümüzde Süleyman Mabedi artık yoktur. İlk olarak Babilliler ve ardından Roma devrindeki savaşlar ve işgaller sırasında yıkılmıştır. Geriye kalan sadece Ağlama Duvarı kalmıştı.

İsrailoğulları bu mabedi yeniden yaptırmayı planlıyor ancak mabedin yapılacağı yerde Mescid-i Aksa bulunmakta. Bu yüzden İsrail, Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine Süleyman Tapınağı'nı yapmak istiyor.

TANRI'NIN GELECEĞİNE İNANIYORLAR

Süleyman Tapınağı, Tevrat'a göre Kudüs'teki ilk Yahudi tapınağıdır. HZ. Davut Zamanın'da oğlu HZ. Süleyman inşa ettirdi.

Süleyman Mabedi ya da İbranice adıyla Bet Amikdaş; Yahudiler tarafından bir gün Tanrı’nın bu konuta geleceğine inanılmaktadır.

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