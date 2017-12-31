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ABD’nin endişe veren ’suç’ istatistikleri

ABD’de kadınların yaklaşık yüzde 20’si, hayatlarında bir kez tecavüze ya da tecavüz girişimine maruz kalırken her 8 kadından biri tecavüze uğruyor.

İHA | 31.12.2017 - 09:29..
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Federal Soruşturma Bürosu (FBI) verilerine göre, ABD’de 2016 yılında 1 milyon 195 bin 704 şiddet içeren suç işlendi. 15 bin 696 kişi cinayet kurbanı olurken, bu cinayetlerin yüzde 71,5’i ateşli silahla işlendi. 2016’da polisin öldürdüğü kişi sayısı ise bin 152 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam an itibariyle ise bin 184.

TECAVÜZÜN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ YER ABD

Dünyada tecavüz suçunun en fazla görüldüğü ülke de ABD. Ülkede son 1 yılda 90 bin 185 de tecavüz vakası yaşandı. ABD Tecavüzle Mücadele Merkezi’nin istatistiklerine göre ülkede dakikada 1,3 tecavüz hadisesi yaşanıyor.

ABD’nin endişe veren ’suç’ istatistikleri

YÜZDE 29'U 11 YAŞINDAN KÜÇÜK

Ülkede günde bin 900 ve yılda 683 bin kadına tecavüz ediliyor. Buna göre ABD’de her 8 kadından biri tecavüze uğruyor.

YÜZDE 27'Sİ ERKEK

Bu olayların bir kısmının polise intikal etmediği, mağdurların susmayı ve olayı gizlemeyi seçtiği de belirtiliyor. Tecavüze uğrayanların yüzde 62’si 18 yaşından, bunun yüzde 29’u ise 11 yaşından küçük. Tecavüz edilenlerin yüzde 22’si ise erkek çocuklar.

ABD’de kadınların yaklaşık yüzde 20’si hayatlarında bir kez tecavüze ya da tecavüz girişimine hedef oluyor.

ABD’de son 15 yılda 200 binden fazla çocuğun evlendiği açıklandı. 10 eyaletin istatistikleri açıklanmadığı için gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu bildirildi.

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