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ABD'nin istediği Rus'un itirazına Yunan yargısından ret

Yunan yargısı, Bitcoin üzerinden 4 milyar dolarlık kara para akladığı iddiasıyla ABD'ye iadesine karar verilen Rus uyruklu Aleksandr Vinnik'in itirazını reddetti.

AA | 13.12.2017 - 16:47..
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Suçlamaları reddeden Vinnik, Rus olması sebebiyle ABD'de yargılanmasının "taraflı ve peşin hükümlü" olacağını ileri sürerek işkenceye maruz kalmaktan endişe duyduğunu ifade etti.

RUSYA DA İSTİYOR

Rusya, vatandaşı Vinnik'in dolandırıcılık suçlamasıyla iadesini talep etmiş, bu talep de Selanik'teki mahkeme tarafından onaylanmıştı.

Böylece Yunan yargısı hem Washington hem de Moskova'dan gelen iade taleplerine onay vermiş oldu.

ABD'nin istediği Rus'un itirazına Yunan yargısından ret

ADALET BAKANLIĞI SON KARARI VERECEK

Yunan hukukuna göre, Vinnik'in iadesine ve hangi ülkeye gönderileceğine ilişkin nihai kararı Yunanistan Adalet Bakanı verecek.

ABD'nin istediği Rus'un itirazına Yunan yargısından ret

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