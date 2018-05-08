ABD'nin kararı sonrası İran'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıkladı.

Trump'ın açıklaması sonrası kameralar karşısına geçen İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani Amerika'ya sert tepki gösterdi.

"5 ÜLKEYLE DEVAM EDİYORUZ"

Ruhani Amerika kararının bağlayıcı olmadığı belirterek "ABD'nin neden anlaşmadan çekildiğini anlamak zor. Anlaşmaya diğer 5 ülke ile devam edeceğiz." dedi.

"AMERİKA KÖTÜ ŞEYLER YAPTI"

"Düşmanca bir tavır olduğunu gördük" diyen Ruhani, "Son dönemde gerçekleştirdikleri adımlardan bunu görebilirsiniz. Saddam'la yaşananlardan bunu görebilirsiniz. İranlı yolcu uçağını düşürdüler. Afganistan'da Irak'ta Yemen'de son derece kötü şeyler yaptılar. Afrika'da Orta Doğu'da zulmettiler." dedi.

"AMERİKA'NIN DELİLİ YOK"

Ruhani'nin açıklamaları şöyle:

Nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurdular. Bu bir kez daha son birkaç ayda yaptıklarını farklı bir şekilde gösteriyor. ABD ne gibi delillere sahip olduğunu göstermeli. Biz anlaşmayı imzaladıktan sonra ne yaptıklarını göstermeliler. Hiçbir şey yapmadılar.

"İRAN BÜTÜN MADDELERE UYDU"

İran ulusu gerçekleştirilen bütün maddelere uymuştur. Bu anlaşmadan doğan sorumluluklarımızı eksiksiz şekilde yerine getirdik. Uluslararası anlaşmalara hangi ülkenin saygısı olmadığını görüyoruz.

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"YAPTIKLARI TEK ŞEY GEÇMİŞTE YAPTIKLARININ AYNISI"

ABD'nin neden çekildiğini anlamak imkansız. Sadece ABD-İran arasında olan bir anlaşma değildi. ABD'nin bugün bu anlaşmayı gerçekleştirmek istediklerini gördük.

Paris Anlaşması'nda da aynı şeyi yaptılar. Yaptıkları tek şey geçmişte yaptıklarının aynısı.

Halkımız bir kez daha bunları gördü. Trump Yönetimi, tek destekçisinin de İsrail olduğunu görüyoruz. Bu rejim bizim insanlarımızı şehit eden rejimdir.