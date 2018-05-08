taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.364
USD
4,3292
EURO
5,1352
ALTIN
182,94
PETR
75,6800

ABD'nin kararı sonrası İran'dan ilk açıklama

Donald Trump'ın İran kararı sonrası Ruhani'den tepki geldi: Düşmanca bir tavır olduğunu gördük.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 21:42..
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD'nin kararı sonrası İran'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıkladı.

Trump'ın açıklaması sonrası kameralar karşısına geçen İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani Amerika'ya sert tepki gösterdi.

"5 ÜLKEYLE DEVAM EDİYORUZ"

Ruhani Amerika kararının bağlayıcı olmadığı belirterek "ABD'nin neden anlaşmadan çekildiğini anlamak zor. Anlaşmaya diğer 5 ülke ile devam edeceğiz." dedi.

"AMERİKA KÖTÜ ŞEYLER YAPTI"

"Düşmanca bir tavır olduğunu gördük" diyen Ruhani, "Son dönemde gerçekleştirdikleri adımlardan bunu görebilirsiniz. Saddam'la yaşananlardan bunu görebilirsiniz. İranlı yolcu uçağını düşürdüler. Afganistan'da Irak'ta Yemen'de son derece kötü şeyler yaptılar. Afrika'da Orta Doğu'da zulmettiler." dedi.

"AMERİKA'NIN DELİLİ YOK"

Ruhani'nin açıklamaları şöyle:

Nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurdular. Bu bir kez daha son birkaç ayda yaptıklarını farklı bir şekilde gösteriyor. ABD ne gibi delillere sahip olduğunu göstermeli. Biz anlaşmayı imzaladıktan sonra ne yaptıklarını göstermeliler. Hiçbir şey yapmadılar.

"İRAN BÜTÜN MADDELERE UYDU"

İran ulusu gerçekleştirilen bütün maddelere uymuştur. Bu anlaşmadan doğan sorumluluklarımızı eksiksiz şekilde yerine getirdik. Uluslararası anlaşmalara hangi ülkenin saygısı olmadığını görüyoruz.

Hasan Ruhani: Hiçbir hatamız, yanlışımız olmadı VİDEO

"YAPTIKLARI TEK ŞEY GEÇMİŞTE YAPTIKLARININ AYNISI"

ABD'nin neden çekildiğini anlamak imkansız. Sadece ABD-İran arasında olan bir anlaşma değildi. ABD'nin bugün bu anlaşmayı gerçekleştirmek istediklerini gördük.

Paris Anlaşması'nda da aynı şeyi yaptılar. Yaptıkları tek şey geçmişte yaptıklarının aynısı.

Halkımız bir kez daha bunları gördü. Trump Yönetimi, tek destekçisinin de İsrail olduğunu görüyoruz. Bu rejim bizim insanlarımızı şehit eden rejimdir.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Dünya'nın Trump'ın kararına tepkileri
ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşma ile ilgili kararı Dünya'da geniş yankı buldu.
Trump nükleer anlaşadan çekildi: Bundan sonra ne olacak
ABD Başkanı Donald Trump nükleer anlaşmadan çekildiğini Beyaz Saray'dan canlı olarak duyurdu. ABD'nin İran'ı direkt olarak P5+1 ülkeleriyle ilgilendiren bu anlaşmadan çekilmesi neye mâl olacak...
Trump nükleer anlaşma kararını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile P5+1 ülkeleri arasında yapılan anlaşmadan çekildi.
New York Times: Trump, nükleer anlaşmadan çekilecek
New York Times'a göre: Trump, Macron'la görüştü ve İran'la nükleer anlaşmadan çekileceğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şenol Güneş: Bırak tazminatı, maaş bile almadım

Şenol Güneş: Bırak tazminatı, maaş bile almadım

184
Muharrem İnce Anıtkabir'de

Muharrem İnce Anıtkabir'de

503
Putin'in yerli limuzini

Putin'in yerli limuzini

85
ABD'deki silah fuarında skandal görüntü

ABD'deki silah fuarında skandal görüntü

56
Unilever'den sokakları istila çağrısı

Unilever'den sokakları istila çağrısı

277
CHP'nin ikame 15 vekilinin son durumu

CHP'nin ikame 15 vekilinin son durumu

203
Alişan'a 3 kilo altın takıldı

Alişan'a 3 kilo altın takıldı

140
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM