taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.658
USD
4,5684
EURO
5,3911
ALTIN
190,45
PETR
75,6900

ABD'nin korkusunu Türkiye dindiriyor

Orta Doğu'daki terör faaliyetlerinin kendilerine sıçramasından korkan ABD Savunma Bakanı Mattis, "Türkiye, NATO için bir ön cephe ülkesidir" dedi.

AA | 07.06.2018 - 06:02..
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD'nin korkusunu Türkiye dindiriyor

Türkiye yurt genelinde ve Orta Doğu'da teröristlerle, Akdeniz ve Balkanlar'da Yunanistan'la, stratejik olarak ise masada ABD ve NATO ile mücade ederken, ABD'den büyük bir itiraf geldi. Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye'nin kaygılarını anlamanın ve aynı zamanda DEAŞ ile mücadele etmenin zor olduğunu söyledi.

ABD'nin korkusunu Türkiye dindiriyor

TÜRKİYE BATI'YI TERÖRDEN KORUYAN BİR KALKAN

Bir gazeteci, Mattis'e Türkiye ile ABD'nin Münbiç konusunda vardığı mutabakatın, Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın ülkenin doğusunda devam eden operasyonlarını etkileyip etkilemeyeceğini sordu.

Adeta korkularını Türkiye'nin dindirdiğini itiraf eden ABD Savunma Bakanı;

"Türkiye, NATO için bir ön cephe ülkesidir; Esed'in, İran ve Rusya'nın desteği ile halkına getirdiği felaketin ön cephesinde yer alan bir NATO ülkesi. Türkiye'nin meşru menfaatleri için bir yol bulmak zorundayız. Aynı zamanda, SDG de zamanında çok zor bir mücadele ile DEAŞ'ı yenen tek örgüttü; bu örgütü kenara itmeyeceğiz çünkü (SDG) henüz yenilmemiş olan DEAŞ hilafetini durdurmakta, yenmekte önemlidir."

ABD'nin korkusunu Türkiye dindiriyor


"DEAŞ İLE MÜCADELE ZOR İŞ"

DEAŞ'ın yenilmesi ve bir daha ortaya çıkmamasının önemli olduğuna işaret eden Mattis, Suriye'deki savaş alanının çok karmaşık olduğunu ve bu konuda Türkiye ile çalışmaya devam edeceklerini yineledi.

Bir gazetecinin hem müttefikleri Türkiye ile hem de Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile aynı anda iş birliğini nasıl yürüteceklerini sorması üzerine Mattis, "Bu çok karmaşık bir konu. Gördüğüm en karmaşık savaş alanı ancak bunda şüphe yok ki Türkiye ile onların kaygıları konusunda çalışıyoruz, aynı zamanda da DEAŞ'ı yeniyoruz. Bu çok zor bir iş, öncelikli olarak bunu kabul ediyorum ama bunu yapıyoruz. Çözmeye çalışıyoruz ve bunu Türkiye'ye karşı değil, Türkiye'yi sayarak yapıyoruz." yanıtını verdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berat Albayrak Seçim Taksi'de vatandaşları dinledi

Berat Albayrak Seçim Taksi'de vatandaşları dinledi

0
Akşener: Muharrem İnce için çalışırım

Akşener: Muharrem İnce için çalışırım

274
Taha Akgül ameliyat oldu

Taha Akgül ameliyat oldu

24
N'diaye'den Beşiktaş-Fenerbahçe haberlerine cevap

N'diaye'den Beşiktaş-Fenerbahçe haberlerine cevap

10
Hakkari'de Mehmetçik'e EYP'li tuzak; 4 asker yaralandı

Hakkari'de Mehmetçik'e EYP'li tuzak; 4 asker yaralandı

23
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle sahur yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle sahur yaptı

25
Twitter'a yaş sınırı

Twitter'a yaş sınırı

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94