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ABD'nin Kudüs elçiliği yarın açılıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı aldığı büyükelçilik binası yarın açılacak.

Haber Merkezi | 13.05.2018 - 12:01..
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ABD'nin Kudüs elçiliği yarın açılıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm dünyadan tepki toplayan, İsrail'deki büyükelçilik binasını Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı sonrası yarın açılış yapılacak.

TRUMP TEBRİK ETTİ

Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail’deki Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınacağı hafta büyük hafta. Herkesi tebrik ederim." ifadesini kullandı.

ABD'nin Kudüs elçiliği yarın açılıyor

ABD'nin Kudüs elçiliği yarın açılıyor

30 BÜYÜKELÇİ KATILACAK

İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail’in tanıdığı 86 ülkenin büyükelçisi arasından 30 büyükelçi ABD’nin Kudüs büyükelçilik açılışına katılacak. Daveti reddeden ülkeler arasında ise Rusya, Almanya, Avusturalya, İrlanda, Malta, Meksika, Portekiz ve İsveç de bulunuyor.

ABD'nin Kudüs elçiliği yarın açılıyor

AÇILIŞA İVANKA TRUMP VE DAMAT KUSHNER DE KATILACAK

Bakanlıktan geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"ABD Dışişleri Bakanlığı olarak Kudüs'teki ABD İsrail büyükelçilik binamızın 14 Mayıs'ta açılacak olmasından gurur duyuyoruz. Bu sürece, Büyükelçi David M. Friedman başkanlık edecek ve Başkanlık delegasyonuna Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, danışmanlar Hared Kushner ve Ivanka Trump öncülük yapacak."

Açıklamada ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geleceği kaydedilmişti.

ABD'nin Kudüs elçiliği yarın açılıyor

ABD'nin Kudüs elçiliği yarın açılıyor

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