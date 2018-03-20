taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.450
USD
3,9399
EURO
4,8620
ALTIN
166,94
PETR
66,1200

ABD'nin mücadele ettiği DEAŞ Kerkük'e saldırdı

DEAŞ'ın Kerkük'ün Dibis ilçesine yaptığı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. ABD'nin sözde mücadele ettiği terör örgütünün son günlerde saldırılarını arttırması dikkat çekti.

AA | 20.03.2018 - 02:05..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin mücadele ettiği DEAŞ Kerkük'e saldırdı

ABD, Irak'da kurdukları koalisyonla DEAŞ ile mücadele ettiklerini belirtirken, terör örgütü saldırılarını arttırmaya devam ediyor. DEAŞ'ın Kerkük'e yaptığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.

"KIRSAL BÖLGELERE KAÇTILAR"

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, açıklamada, "bölgedeki DEAŞ militanlarına ait uyuyan hücrelerin", Dibis-Sergaran otoyolunda devriye görevi yapan Haşdi Şabi'ye bağlı güçlere ateş açtığını kaydetti. Kamil, çıkan çatışmada 1 Haşdi Şabi mensubunun öldüğünü, 2'sinin yaralandığını söyledi.

Çatışmanın yaklaşık bir saat sürdüğünü aktaran Kamil, bölgeye takviye gücün sevkedilmesinin ardından DEAŞ militanlarının kırsal bölgelere kaçtığını ifade etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
ABD Venezuela'nın kripto parasını yasakladı
Venezuela'daki yolsuzluk faaliyetleri ve yönetim zafiyeti gerekçesiyle 4 üst düzey kamu yetkilisini yaptırım listesine ekleyen ABD, kripto para birimi Petro'yu da yasakladı.
Esad rejimi sivillere bomba yağdırdı
Suriye'de Beşar Esad rejimi Doğu Buta'yı bombalamaya devam ediyor. Yapılan hava saldırısında binalar büyük zarar görürlen, sivillerin de yaralandığı belirtildi.
Rusya, Suriye toplantısını engelledi
Suriye'deki insan hakları ihlalinden dolayı BMGK'da yapılması planlanan toplantı, Rusya'nın itirazı üzerine iptal edildi.
Cumhurbaşkanı'ndan Putin'e tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Putin'i arayarak, seçim zaferi nedeniyle tebrik etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Igor Tudor: Galatasaray benim takımım diyebilirim

Igor Tudor: Galatasaray benim takımım diyebilirim

6
Milliler Riva'da toplandı

Milliler Riva'da toplandı

7
ABD Venezuela'nın kripto parasını yasakladı

ABD Venezuela'nın kripto parasını yasakladı

5
Dışişleri Bakanlığı: BAE'nin kimlere hizmet ettiği belli

Dışişleri Bakanlığı: BAE'nin kimlere hizmet ettiği belli

0
Esad rejimi sivillere bomba yağdırdı

Esad rejimi sivillere bomba yağdırdı

4
Mardin'de aranan 40 kişi yakalandı

Mardin'de aranan 40 kişi yakalandı

2
ABD'nin mücadele ettiği DEAŞ Kerkük'e saldırdı

ABD'nin mücadele ettiği DEAŞ Kerkük'e saldırdı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM