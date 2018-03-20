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Savunma sanayisine yerli ve milli çelik

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İrlanda ve Karadağ ile özel maçlar yapacak A Milli Takım, Riva'da toplandı.

Sneijder'in takımdan gönderilmesinin kendi kararı olmadığını söyleyen Galatasaray'ın eski hocası Tudor, "Bu takım benim takımım diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Igor Tudor: Galatasaray benim takımım diyebilirim

Zeytin Dalı Harekatı için iftiralarda bulunan BAE Dışişleri Bakanı hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "Hangi çevrelere hizmet etmeye çalıştıkları gayet iyi bilinmektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı: BAE'nin kimlere hizmet ettiği belli

Sakarya'da yapılan terör operasyonunda 11 kişi tutuklandı

DEAŞ'ın Kerkük'ün Dibis ilçesine yaptığı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. ABD'nin sözde mücadele ettiği terör örgütünün son günlerde saldırılarını arttırması dikkat çekti.

ABD'nin mücadele ettiği DEAŞ Kerkük'e saldırdı

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi psikiyatri servisinde yatan 29 yaşındaki Semih Araç, hastanenin 8. katından atlayarak intihar etti.

Venezuela'daki yolsuzluk faaliyetleri ve yönetim zafiyeti gerekçesiyle 4 üst düzey kamu yetkilisini yaptırım listesine ekleyen ABD, kripto para birimi Petro'yu da yasakladı.

1 Igor Tudor: Galatasaray benim takımım diyebilirim Sneijder'in takımdan gönderilmesinin kendi kararı olmadığını söyleyen Galatasaray'ın eski hocası Tudor, "Bu takım benim takımım diyebilirim" ifadelerini kullandı.

2 Milliler Riva'da toplandı İrlanda ve Karadağ ile özel maçlar yapacak A Milli Takım, Riva'da toplandı.

3 ABD Venezuela'nın kripto parasını yasakladı Venezuela'daki yolsuzluk faaliyetleri ve yönetim zafiyeti gerekçesiyle 4 üst düzey kamu yetkilisini yaptırım listesine ekleyen ABD, kripto para birimi Petro'yu da yasakladı.

4 Dışişleri Bakanlığı: BAE'nin kimlere hizmet ettiği belli Zeytin Dalı Harekatı için iftiralarda bulunan BAE Dışişleri Bakanı hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "Hangi çevrelere hizmet etmeye çalıştıkları gayet iyi bilinmektedir" dedi.

5 Esad rejimi sivillere bomba yağdırdı Suriye'de Beşar Esad rejimi Doğu Buta'yı bombalamaya devam ediyor. Yapılan hava saldırısında binalar büyük zarar görürlen, sivillerin de yaralandığı belirtildi.

6 Mardin'de aranan 40 kişi yakalandı Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunan 40 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.