ABD'nin mücadele ettiği DEAŞ Kerkük'e saldırdı

ABD, Irak'da kurdukları koalisyonla DEAŞ ile mücadele ettiklerini belirtirken, terör örgütü saldırılarını arttırmaya devam ediyor. DEAŞ'ın Kerkük'e yaptığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.
"KIRSAL BÖLGELERE KAÇTILAR"
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, açıklamada, "bölgedeki DEAŞ militanlarına ait uyuyan hücrelerin", Dibis-Sergaran otoyolunda devriye görevi yapan Haşdi Şabi'ye bağlı güçlere ateş açtığını kaydetti. Kamil, çıkan çatışmada 1 Haşdi Şabi mensubunun öldüğünü, 2'sinin yaralandığını söyledi.
Çatışmanın yaklaşık bir saat sürdüğünü aktaran Kamil, bölgeye takviye gücün sevkedilmesinin ardından DEAŞ militanlarının kırsal bölgelere kaçtığını ifade etti.