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ABD'nin New York eyaletinde helikopter düştü

ABD'nin New York kentinde bir turist helikopteri Doğu Irmağı'na düştü. Meydana gelen kazada iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

DHA | 12.03.2018 - 04:46..
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New York'un Manhattan ile Queens semtleri arasında akan Doğu Irmağı'na düşen helikopterde 6 kişi bulunuyordu. Turist helikopterinden gelen ilk bilgilere göre kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin New York eyaletinde helikopter düştü

3 KİŞİ İÇİN ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi sağ olarak kurtarıldı. Diğer 3 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda güvenlik, ilk yardım ekibi ve dalgıç adam sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de sağ olarak kurtarıldı. Irmağa düşen ve batmaya devam eden helikopterin içinde sıkışıp kalan diğer 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

ABD'nin New York eyaletinde helikopter düştü

ABD'nin New York eyaletinde helikopter düştü

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