ABD'nin New York eyaletinde helikopter düştü

New York'un Manhattan ile Queens semtleri arasında akan Doğu Irmağı'na düşen helikopterde 6 kişi bulunuyordu. Turist helikopterinden gelen ilk bilgilere göre kazada 2 kişi hayatını kaybetti.





3 KİŞİ İÇİN ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi sağ olarak kurtarıldı. Diğer 3 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda güvenlik, ilk yardım ekibi ve dalgıç adam sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de sağ olarak kurtarıldı. Irmağa düşen ve batmaya devam eden helikopterin içinde sıkışıp kalan diğer 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.



