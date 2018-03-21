taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.432
USD
3,9282
EURO
4,8188
ALTIN
165,93
PETR
67,5400

ABD'nin Orta Doğu'daki silah kanunu

Veliaht Prens Selman ABD'yi ziyaret ederek Trump ile 12,5 milyar dolarlık silah anlaşması imzaladı. Selman ile yapılan bu anlaşma, ABD'nin İsrail'i de ilgilendiren silah satışı kanunlarını hatırlattı.

Haber Merkezi | 21.03.2018 - 09:23..
  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan'da krallık için bir numaralı aday pozisyonunda olan Muhammed bin Salman ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaret ve Trump ile yaptığı görüşmeyle gündemde.

Selman bir dizi ekonomik anlaşma yaptığı Trump ile bir de silah/mühimmat anlaşmaları yaptı. Hem de tam 12,5 milyar dolar değerinde...

ABD'nin Orta Doğu'daki silah kanunu

ABD İHRACATI VE ORTA DOĞU

Dünyanın en çok silah, mühimmat ve ekipman satan ülkesi konusunda olan ABD bu alanda yaklaşık olarak elde ettiği 30 milyar dolarlık gelir ile askeri ihracatın dünyadaki en önemli temsilcilerinden biri. Özellikle kendileri için para kazanmanın en kolay yolu olan silah satışında Orta Doğu en büyük müşteri konumunda.

ABD'nin Orta Doğu'daki silah kanunu

Orta Doğu'ya her yıl milyarlarca dolar değerinde satış gerçekleştiren ABD, bu konuda paraya olan düşkünlüğünü mevcut coğrafyalarda uyguladığı savaşçı politikalar ile gösteriyor. Her ne kadar ABD gelirinin büyük bir kısmı Orta Doğu'dan akan parayla kazanılırken, ABD bu noktada bölgedeki hedeflerinden de şaşmıyor. Örneğin satış yaparken uyguladığı bir "İsrail dengesi" bulunuyor...

ABD'nin Orta Doğu'daki silah kanunu

KANUN İLE SABİT İSRAİL AYRINTISI

ABD Orta Doğu'ya daha çok silah satarak, daha pahalı ekipmanlar üzerinden daha da büyük paralar kazanabilir. Bu gelir şimdilik ABD için küçük çaplı füzeler/roketler, silahlar ve eski tip uçaklardan elde ediliyor. Bu durumun tek sebebi ise İsrail.

ABD'nin Orta Doğu'daki silah kanunu

Orta Doğu'daki Arap devletleri her ne kadar ABD için sadık bir müşteri olsa da kendilerine bağlı olabilecek bir stratejik ortak konumunda değil. Bu yüzden ABD'nin değişmez müttefiki olan İsrail'e yönelik denge politikası burada önemli bir etken. Washington, Orta Doğu'da bir ülkeye silah satarken, o silahların İsrail'in teknolojisinden, donanımından üstün olmamasına dikkat ediyor.

Buna en yakın örnek ise, ABD'nin yeni nesil savaş uçağı olan F-35'in Orta Doğu'da yalnızca İsrail'e verilmesi olmuştu.

ABD'nin Orta Doğu'daki silah kanunu

Bu durum yalnızca bir ticari ayrıntıdan ibaret de değil. ABD'nin kendi kanunlarında yer alan bir maddeye dönüşen bu ayrıntı, ABD'nin "Silah İhracatının Kontrolü Kanunu"nda resmileşmiş, İsrail’in komşularına yapılacak her türden silah satışının “İsrail’in elindeki niteliksel gücü askeri yönden olumsuz olarak etkilememesi" gerektiği şeklinde madde olarak yer almıştır.

SUUDİ ARABİSTAN İLE YÜKSELEN ORTAKLIK

Özellikle 11 Eylül olayları sonrasında gerilen ABD-Suudi Arabistan ilişkileri Kral Selman'ın tahta çıkması ve Veliaht Prens'in Selman olarak ilan edilmesiyle farklı bir yola girdi.

ABD'nin Orta Doğu'daki silah kanunu

Özellikle ılımlı İslam modeline örnek gösterilen ülke haline gelen Suudi Arabistan, Veliaht Prens Selman ile yakın gelecekte ABD'nin en yakın ortaklarından biri olmaya hazırlanıyor. Öyle ki 6 milyar dolarlık iki ülke arasındaki silah anlaşmaları bu ziyarette iki katına çıkmış, alınacak silah ve mühimmatın da İsrail'e verilenden aşağı kalmayan yeni nesil donanımlar olduğu gözleniyor.

ABD'nin Orta Doğu'daki silah kanunu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Hollanda Türkiye'yi kınamak istedi komik duruma düştü
Avrupa ülkeleri başından beri Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na karşıydı. Hatta Hollanda Türkiye'ye karşı girişimde bulundu. Fakat AB ve NATO, Türkiye'nin karşısında duramadı. Hollanda rezil oldu.
ABD'de 3 haftada 5. bombalı saldırı
ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'de bir bombalı saldırı daha meydana geldi. Alışveriş mağazasında gerçekleşen patlamada 1 kişi yaralandı.
Trump Putin'i arayıp tebrik etti
ABD Başkanı Donald Trump, yardımcılarının ikazlarına uymayarak ülkesindeki seçimleri kazanan Putin'i arayarak tebrik etmiş.
Kayıp Malezya uçağının bulunduğu iddia edildi
Kaybolduğu 7 Mart 2014 yılından itibaren bitmek bilmeyen komplo teorilerinin ortaya atılmasına neden olan Malezya Hava Yolları'na ait uçağın, uydu görüntülerine takıldığı iddia edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda Türkiye'yi kınamak istedi komik duruma düştü

Hollanda Türkiye'yi kınamak istedi komik duruma düştü

52
Şehit ailesine icra takibi başlatan belediye özür diledi

Şehit ailesine icra takibi başlatan belediye özür diledi

86
Kayıp Malezya uçağının bulunduğu iddia edildi

Kayıp Malezya uçağının bulunduğu iddia edildi

24
ABD ve Suudi Arabistan İran'a karşı anlaştı

ABD ve Suudi Arabistan İran'a karşı anlaştı

70
Suriye'de 713 aileye yardım yapıldı

Suriye'de 713 aileye yardım yapıldı

10
ABD'de 3 haftada 5. bombalı saldırı

ABD'de 3 haftada 5. bombalı saldırı

32
Deniz Bölükbaşı vefat etti

Deniz Bölükbaşı vefat etti

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM