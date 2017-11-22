ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, Amerika'da 20-22 Kasım'da 9 petrol sondaj kulesi hizmete alındı. Böylece, "Şükran Günü hafta sonu" nedeniyle kısa süren bu haftada toplam sondaj kulesi sayısı 747'ye yükseldi.
FİYATLAR YATAY SEYİRDE
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki artışın ardından küresel piyasada petrol fiyatları yatay seyrediyor.
TSİ 21.30'da Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 artışla 63,13 dolardan, ABD Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 1,8 yükselişle 57,83 dolardan işlem gördü.