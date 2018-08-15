taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0764
Euro
6.893
Altın
1188.065
Borsa
92318.35

ABD'nin seçimleri 11 yaşındaki çocuk tarafından hacklendi

ABD’nin Florida eyaletinde yapılan bir konferansta seçim sistemlerinin kopyaları ele geçirildi.

Haber Merkezi | 15.08.2018 - 10:30..
  1. Haberler
  2. Dünya

Florida'da 11 yaşındaki bir çocuk, seçim sisteminin bulunduğu web sitesine 10 dakika içerisinde erişim sağladı ve oy bilgilerini değiştirdi.

ABD'nin seçimleri 11 yaşındaki çocuk tarafından hacklendi

HACKER KONFERANSI

Geçtiğimiz günlerde DEFCON 26 Hack organizasyonun yürüttüğü konferansta, 39 kişiden oluşan bir grup çocuk, seçim sistemine girip farklı değişikler yapmayı başardı. Konferansın amacı bu tür hack uygulamalarının ne kadar basit bir şekilde yapılabildiğini gözler önüne sermekti.

ABD'nin seçimleri 11 yaşındaki çocuk tarafından hacklendi

“r00tz Asylum" adlı gençlere nasıl erişim sağlayacaklarını öğreten hack grubunun kurucularından olan Nico Sell, oluşturulan kopya sitelerin asıllarına çok benzer olduğunun altını çizdi.

ABD'nin seçimleri 11 yaşındaki çocuk tarafından hacklendi

Yaşanan bu olay, oy sisteminin ne kadar güvenliksiz olduğunu da gözler önüne serdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD menşeli ürünlerdeki yeni vergi oranları

ABD menşeli ürünlerdeki yeni vergi oranları

388
Türkiye'de ABD'ye yaptırım misillemesi

Türkiye'de ABD'ye yaptırım misillemesi

168
CNN: Türkiye bir daha ABD'ye güvenmez

CNN: Türkiye bir daha ABD'ye güvenmez

252
Çin Türkiye'den alüminyum ithal edecek

Çin Türkiye'den alüminyum ithal edecek

80
Beyaz Saray tehditlerine devam ediyor

Beyaz Saray tehditlerine devam ediyor

156
Juncker Yunan askerlerin serbest kalmasından memnun

Juncker Yunan askerlerin serbest kalmasından memnun

186
PKK Adıyaman'da mermer ocağına saldırdı

PKK Adıyaman'da mermer ocağına saldırdı

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM