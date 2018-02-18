ABD'nin sponsor olduğu terörist öldürüldü

TSK'nın Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla, 20 Ocak Cumartesi başlatılan Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

Operasyonda 30. günü gelinirken,TSK ve ÖSO güçleri adım adım stratejik noktaları ele geçirerek, Afrin merkeze doğru ilerliyor.

ABD TERÖRİSTLERİN YANINDA

Büyük kayıplar alan teröristler ise ABD ve Avrupa'dan destek almak için sivil yalanına sığınıyor. Öldürülen teröristleri sivil halkmış gibi göstermeye çalışan PKK'lılara ise destek başta ABD olmak üzere Avrupa'dan da geliyor.

ABD BESLEMESİ TERÖRİST ARTIK YOK

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin sponsor olduğu bir teröristin, Amerikan malı bir kıyafetle poz vermesi dikkat çekmişti.

Bugün ise o teröristen bir haber var. Türk Silahlı Kuvvetleri, füzelerle poz veren ABD beslemesi teröristi bugün öldürdü.