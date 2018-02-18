taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.511
USD
3,7443
EURO
4,6495
ALTIN
162,18
PETR
64,8500

ABD'nin sponsor olduğu terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'in merkezine adım adım ilerlerken teröristlere büyük darbeler vuruyor. Sivil kıyafetlere bürünen teröristler ise birer birer öldürülüyor.

Haber Merkezi | 18.02.2018 - 21:38..
  1. Haberler
  2. Gündem
ABD'nin sponsor olduğu terörist öldürüldü

TSK'nın Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla, 20 Ocak Cumartesi başlatılan Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

Operasyonda 30. günü gelinirken,TSK ve ÖSO güçleri adım adım stratejik noktaları ele geçirerek, Afrin merkeze doğru ilerliyor.

ABD TERÖRİSTLERİN YANINDA

Büyük kayıplar alan teröristler ise ABD ve Avrupa'dan destek almak için sivil yalanına sığınıyor. Öldürülen teröristleri sivil halkmış gibi göstermeye çalışan PKK'lılara ise destek başta ABD olmak üzere Avrupa'dan da geliyor.

ABD'nin sponsor olduğu terörist öldürüldü

ABD BESLEMESİ TERÖRİST ARTIK YOK

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin sponsor olduğu bir teröristin, Amerikan malı bir kıyafetle poz vermesi dikkat çekmişti.

Bugün ise o teröristen bir haber var. Türk Silahlı Kuvvetleri, füzelerle poz veren ABD beslemesi teröristi bugün öldürdü.

ABD'nin sponsor olduğu terörist öldürüldü

ABD'nin sponsor olduğu terörist öldürüldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Akçakale'de zırhlı araç sele kapıldı

Akçakale'de zırhlı araç sele kapıldı

55
Enver Paşa'nın torunu Atatürk ve Enver Paşa'yı anlattı

Enver Paşa'nın torunu Atatürk ve Enver Paşa'yı anlattı

71
Chelsea-Barcelona maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Chelsea-Barcelona maçını Cüneyt Çakır yönetecek

63
PKK'ya katılan İngiliz ülkesinde gözaltına alındı

PKK'ya katılan İngiliz ülkesinde gözaltına alındı

26
Cem Özdemir Afrin'deki teröristlere ağlıyor

Cem Özdemir Afrin'deki teröristlere ağlıyor

118
Netanyahu İran'ı tehdit etti

Netanyahu İran'ı tehdit etti

62
Beyoğlu’nda imam evsizlere camiyi açtı

Beyoğlu’nda imam evsizlere camiyi açtı

221
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM