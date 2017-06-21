taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.607
USD
3,5275
EURO
3,9344
ALTIN
141,09
PETR
46,1500

ABD'nin Suriye'deki son elçisi PYD için olumsuz konuştu

ABD'nin Suriye'deki son büyükelçisi Robert Ford, Suriyeli Kürtlerin 'ABD’ye güvenmenin bedelini ağır bir şekilde ödeyeceğini' söyledi.

21.06.2017 - 16:32
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD'nin Suriye'deki son elçisi PYD için olumsuz konuştu

Londra merkezli, Arapça yayın yapan El Şark El Awsat gazetesine konuşan ABD’nin Suriye’deki son büyükelçisi Robert Ford,  ABD'nin Kürtleri IŞİD'le mücadelede kullandığını ileri sürdü.

"SURİYELİ KÜRTLER, ABD'YE GÜVENMENİN BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK"

"Esad Kamışlı'ya doğru ilerleyerek Kürtlerin ortadan kaldırılması için Türkiye ve İran'la anlaşacak. ABD, Esad'ın ordusuna karşı Kürtleri savunmayacak ve asla Rojavalı Kürtler için savaşmayacak." diyen ABD'li eski diplomat, Suriyeli Kürtlerin ABD'ye güvenmenin bedelini ağır bir şekilde ödeyeceğini ve ABD'nin Suriye'de bağımsız bir Kürt devletini desteklemeyeceğini öne sürdü.

"GEÇİCİ OLARAK SURİYELİ KÜRTLERİ KULLANACAK"

ABD'nin Kürtleri IŞİD'le mücadelede kullandığını ileri süren Ford, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD'nin Kürtlere karşı yaptıkları siyasi bir yanlış olmakla birlikte etik de değil. ABD, Saddam Hüseyin döneminde uzun yılları Kürtleri kullandı. Acaba ABD, PYD ve YPG ile eski Dışişler Bakanı Kissinger'in Iraklı Kürtlerle yaptığı gibi farklı mı davranacak? Bazı ABD'li yetkililer Suriye Kürtlerinin ABD'yi dinlemekle en büyük yanlışı yaptığını söylüyor. Washington, ABD ordusundan, geleceğin Suriye'sinde bağımsız bir bölge olarak Batı Kürdistan'ı savunmasını istemeyecektir, geçici olarak Suriyeli Kürtleri kullanacaktır."

ABD'nin Suriye'deki son elçisi PYD için olumsuz konuştu

İlginizi Çekebilir
Azerbaycan bir Ermenistan casusu yakaladığını açıkladı
Azerbaycan askerleri sınır hattında dün gece bir Ermeni istihbaratçısını yakaladı.
Tayland Kralı'na, Almanya'da oyuncak silahla saldırı
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, Almanya'da iki çocuğun oyuncak silahlı saldırısına uğradı.
Kraliçe Elizabeth Parlamento'da konuştu
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, yeni parlamento döneminin açılışında hükümetin manifestosunu okudu.
Fransız milletvekili meclise tatilci gibi geldi
Fransa'nın Polinezya Adası'nda milletvekili seçilen Moetai Brotherson, meclisteki ilk gününde kıyafet tercihiyle dikkat çekti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hüseyin Avni Coş merkeze çekildi

Hüseyin Avni Coş merkeze çekildi

157
Valiler kararnamesi yayınlandı

Valiler kararnamesi yayınlandı

72
ODTÜ tuvaletlerinde kadın-erkek ayrımı kalktı

ODTÜ tuvaletlerinde kadın-erkek ayrımı kalktı

756
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaflara iftar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaflara iftar

146
Şemsi Paşa Camisi önündeki çalışma durduruldu

Şemsi Paşa Camisi önündeki çalışma durduruldu

149
Başbakan Yıldırım'ın Atina ziyareti Yunan basınında

Başbakan Yıldırım'ın Atina ziyareti Yunan basınında

77
Katar doğalgaz kaynaklarına güveniyor

Katar doğalgaz kaynaklarına güveniyor

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM