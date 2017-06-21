ABD'nin Suriye'deki son elçisi PYD için olumsuz konuştu

Londra merkezli, Arapça yayın yapan El Şark El Awsat gazetesine konuşan ABD’nin Suriye’deki son büyükelçisi Robert Ford, ABD'nin Kürtleri IŞİD'le mücadelede kullandığını ileri sürdü.

"SURİYELİ KÜRTLER, ABD'YE GÜVENMENİN BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK"

"Esad Kamışlı'ya doğru ilerleyerek Kürtlerin ortadan kaldırılması için Türkiye ve İran'la anlaşacak. ABD, Esad'ın ordusuna karşı Kürtleri savunmayacak ve asla Rojavalı Kürtler için savaşmayacak." diyen ABD'li eski diplomat, Suriyeli Kürtlerin ABD'ye güvenmenin bedelini ağır bir şekilde ödeyeceğini ve ABD'nin Suriye'de bağımsız bir Kürt devletini desteklemeyeceğini öne sürdü.

"GEÇİCİ OLARAK SURİYELİ KÜRTLERİ KULLANACAK"

ABD'nin Kürtleri IŞİD'le mücadelede kullandığını ileri süren Ford, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD'nin Kürtlere karşı yaptıkları siyasi bir yanlış olmakla birlikte etik de değil. ABD, Saddam Hüseyin döneminde uzun yılları Kürtleri kullandı. Acaba ABD, PYD ve YPG ile eski Dışişler Bakanı Kissinger'in Iraklı Kürtlerle yaptığı gibi farklı mı davranacak? Bazı ABD'li yetkililer Suriye Kürtlerinin ABD'yi dinlemekle en büyük yanlışı yaptığını söylüyor. Washington, ABD ordusundan, geleceğin Suriye'sinde bağımsız bir bölge olarak Batı Kürdistan'ı savunmasını istemeyecektir, geçici olarak Suriyeli Kürtleri kullanacaktır."