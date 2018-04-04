ABD'nin Suriye'den çekilme niyeti yok

ABD'nin Suriye'deki geleceğine ilişkin planların sesli olarak görüşüldüğü ve kararın çıkış yönüne doğru kaydığı bu günlerde Trump yönetimininin fikrinin aksine yönetimin askeri kanadı Suriye'de kalmanın planlarını yapıyor.

CENTCOM Komutanı General Joseph Votel ABD'nin bölgede daha uzun süreli bir rolü olması gerektiğini dile getirirken, ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk "Suriye'deki görevlerinin henüz bitmediğini" söyledi.

"UZUN SÜRE DAHA"

YPG'yi ABD'nin bölgedeki ana ortağı olarak niteleyen ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, ABD'nin DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin istikrara kavuşması için bölgede daha uzun süreli bir rolü olması gerektiğini dile getirdi:

Orgeneral Votel, Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı Büyükelçi Mark Green ile ABD Barış Enstitüsünün düzenlediği "DEAŞ'ın Sonrası Irak ve Suriye'nin İstikrarı' konulu panelde konuştu.

"YPG ANA ORTAĞIMIZ"

General Joseph'in konuşmasında bir de itiraf gibi bir açıklama va bulunuyordu. Bölgede ana ortağımız kelimeleriyle başlayan bir cümle kuran Votel bu kelimeleri YPG için kullandı.

Türkiye'nin YPG'ye karşı Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Votel, Afrin operasyonunun Suriye'nin doğusundaki DEAŞ karşıtı operasyonları etkilediğini ileri sürerek, "Bunun (Zeytin Dalı Harekatı) burada bir etkisi oldu, sahadaki ana ortağımız bu durumlara tepki verip kendi yöntemleri ile buna müdahil olduğu için bu durum operasyonlarımızı yavaşlattı. Bu bizim için ne demek oluyor? DEAŞ'a baskı uygulama yollarına bakmamız ve sahada gerginlikleri düşüren mekanizmalar geliştirmeye devam etmemiz gerekir." ifadesini kullandı.

"BU GÖREVİ TAMAMLAYACAĞIZ"

ABD'nin YPG'den sorumlu özel temsilcisi Brett McGurk'da bölgedeki misyonlarını henüz tamamlamadıklarını, çalışmaların YPG ile koordineli olarak sürdürüleceğini belritti.

McGurk, "DEAŞ ile mücadele etmek için Suriye'deyiz. Bu bizim görevimiz ve daha görevimizi bitirmedik ve bu görevi tamamlayacağız" dedi.