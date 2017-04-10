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ABD'nin Suriye'yi vurmasına Vatan Partisi'nden tepki

ABD'nin Suriye'deki Şayrat Hava Üssü'ne Tomahawk füzeleriyle düzenlediği saldırıya Vatan Partisi tepki gösterdi.

10.04.2017 - 16:14
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İzmir'in Alsancak Semti'ndeki Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi'nde toplanan Vatan Partililer, üzerinde 'ABD füzeleri bizi korkutamaz' yazılı pankart taşıyıp, "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi" ve "Katil ABD Ortadoğu'dan defol" diye slogan atarak, ABD'nin fahri konsolosluğu önüne kadar yürüdü.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Burada basın açıklamasını Vatan Partisi İl Başkanı Rifat Mutlu yaptı. Saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirten Başkan Mutlu, "Suriye'de faaliyet gösteren ve ülkemizi için de büyük tehdit oluşturan terör örgütlerinin tamamı ABD'nin denetimindedir. Hepsi ellerinde ABD silahları ve içlerindeki ABD'li komutanlarıyla namlularını Suriye ve Türkiye'ye çevirmiş durumdalar. ABD'nin, Suriye'nin hava üssünü bombalamasına İsrail, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Katar, Suudi Arabistan, PKK ve IŞİD sevinmiştir. PYD'nin başı Salih Müslim saldırıyı olumlu bulduklarını, ancak yeterli olmadığını belirtmekte, devamını istemektedir.

ABD'nin Suriye'yi vurmasına Vatan Partisi'nden tepki

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı da 16 Nisan'da 'hayır' diyecek vatandaşlarımızı PKK ile yan yana düşmekle suçlarken, kendilerinin PYD başı ile yan yana düştüklerinin farkındalar mı? ABD, Suriye'yi bombalayarak, PKK, IŞİD ve Suriye'deki bütün terör örgütlerine kritik bir durumda destek sağlamıştır. ABD'nin Batı Asya'daki bir numaralı hedefi olan Türkiye yalnızlaşmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin stratejisine darbe indirilmiştir. Astana süreci vurulmuştur. İsrail'in konumu güçlendirilmiştir. Sonuç olarak, Türkiye Suriye ile işbirliğine geçmelidir. Türkiye için tek çözüm, Suriye, Rusya, İran ve Irak ile işbirliğidir. Türkiye'nin PKK ve FETÖ terör örgütlerine karşı mücadelesini baltalayanlar Türkiye'nin başında kalamaz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından bir süre slogan atan grup daha sonra dağıldı.

ABD'nin Suriye'yi vurmasına Vatan Partisi'nden tepki


ABD'nin Suriye'yi vurmasına Vatan Partisi'nden tepki

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