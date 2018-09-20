ABD'nin terör raporunda FETÖ var YPG yok

Amerika Dışişleri Bakanlığı her yıl yayımladığı Terörizm Ülkeler Raporu’nu açıkladı. Raporda Türkiye'nin PKK ve DEAŞ ile mücadelesine değinilen raporda, Kasım ayından bu yana 150 bin kamu çalışanının görevine son verildiği hatırlatılarak, "Türkiye, sağlam olmayan delillere dayanarak ‘FETÖ’ ya da terör bağlantılı oldukları iddiasıyla kamu çalışanlarının görevine son verdi" denildi.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, Amerika ve ortaklarının aşırıcı gruplara karşı büyük ilerleme sağladığı ancak DEAŞ ve El Kaide’nin ve bunlarla bağlantılı grupların dağılıp kendilerini askeri harekata karşı daha dirençli hale getirerek yeni koşullara uyum sağladıklarının altı çizildi.

RAPORDA YPG YOK

Raporun Türkiye bölümünde Türkiye’nin içerde PKK dışarıda da DEAŞ ile mücadele ettiği belirtildi. Türkiye’nin geçen yıl Suriye’nin kuzeyinde DEAŞ’e yönelik olarak düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı da rapora girdi.

Raporda, Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğunu savunduğu ve 'FETÖ' olarak nitelediği Fethullah Gülen hareketini terör örgütü listesine aldığına değinildi. Türkiye’nin terör örgütü olarak nitelediği ve PKK’nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG ise raporda yer almadı.

"FETÖ SORUŞTURMALARI, TERÖRLE MÜCADELEYİ ETKİLEDİ"

Raporda “Türkiye’nin terörle mücadele çabaları, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, Türkiye’nin Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olarak tanımladığı din adamı Fethullah Gülen’in hareketine yönelik soruşturma sebebiyle etkilendi” ifadesi kullanıldı.

Darbe girişimi sonrasında OHAL ilan edilmesiyle yapılan gözaltı ve tasfiyelere değinildi. Raporda “Türkiye’nin sıklıkla sağlam olmayan delillere dayanarak ‘FETÖ’ ya da terör bağlantılı oldukları iddiasıyla Kasım ayından bu yana 150 bin kamu çalışanının görevine son verildiği” bilgisi yer aldı.

"MUHATAPLARIMIZ TUTUKLANDI" DEMİŞLERDİ

Ortadoğu'daki ABD operasyonlarını yöneten CENTCOM'un komutanı General Votel​, 15 Temmuz sonrası tutuklanan bazı FETÖ'cüler için "ABD'nin Türk ordusundaki yakın müttefikleri tutuklandı" demişti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper da benzer ifadeler kullanarak, “Darbe girişimi ve geri tepmesi, Türkiye’deki ulusal güvenlik aygıtının tamamını etkiledi. Bizim bazı muhataplarımız, ya tasfiye edildi ya da tutuklandılar” sözlerini sarf etmişti.