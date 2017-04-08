ABD'nin vurduğu Şayrat üssünden uçaklar havalandı

Suriye ordusuna ait uçaklar, ABD'nin dün 59 Tomahawk füzesiyle vurduğu Şayrat Hava Üssü'ne yaptığı saldırının üzerinden 24 saat geçmeden kalkış yaparak Humus'a hava saldırısı düzenledi.



(ABD vurduktan sonra görüntülenen hava üssü)

"İMKANSIZI YAPTILAR"

Reuters'ın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden aktardığına göre Şayrat Hava Üssü'ndeki hasarın ölçüsü tam olarak bilinmese de, Suriye savaş uçaklarının 'imkansızı yaptığı' bildirildi.

HUMUS'A SALDIRDILAR

Şayrat'tan havalanan savaş uçaklarının, Humus'un doğusunda muhaliflerin elindeki sivillerin de bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

ABD'nin Suriye'de vurduğu hava üssünden görüntüler