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Abdülhamid Han’ın albümünden Kudüs

İkinci Abdülhamid Han’ın özel koleksiyonunda yer alan Kudüs fotoğrafları Vakıf Kültürü Müzesi’nde ziyarete açılarak Bursalıların beğenisine sunuldu.

İHA | 08.01.2018 - 17:54..
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İkinci Abdülhamid Han’ın özel koleksiyonunda yer alan 19. ve 20. yüzyıla ait Kudüs fotoğraflarından oluşan sergi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve IRCICA iş birliğiyle Vakıf Kültürü Müzesi’nde Bursalıların ziyaretine açıldı.

Abdülhamid Han’ın albümünden Kudüs

KONFERANS DÜZENLENDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi Vakıf Kültürü Müzesi ve İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 2. Abdülhamid’in Albümünden Tarihi Kudüs Sergisi ile “Kudüs ve Mescid-i Aksa’da Osmanlı İzleri” konulu konferans, Vakıf Kültürü Müzesi’nde yapıldı.

Abdülhamid Han’ın albümünden Kudüs

KUDÜS'ÜN ÖNEMİ

Sadece Müslümanlar için değil Hristiyan ve Yahudiler için de özel bir şehir olan Kudüs, Peygamber Efendimizin Mirac’a çıktığı, birçok Peygamberin yaşamış olduğu mübarek beldedir.

Abdülhamid Han’ın albümünden Kudüs

EN İYİ ANLAYAN OSMANLILAR OLDU

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mefail Hızlı, “Kuran-ı Kerim’de adının geçmesi, Peygamber Efendimizin miracı buradan yapmasının manevî sorumluluğu bize yeter. Peygamberimiz ibadet için üç yere seyahat edilebileceğini söylemiştir. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa’dır. Bu sorumluluğumuzu idrak etmeliyiz. Bunu en iyi anlayan Osmanlılar oldu. 401 sene boyunca orada bulundular.” dedi.

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