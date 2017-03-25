Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyiciler tarafından oldukça tutulan dizi Payitaht Abdülhamid yeni bölümleriyle ekranlarda olmaya devam ediyor.

Osmanlı tarihini dolu dolu anlatan dizisi Payitaht Abdülhamid'in son bölümde Sultan Abdülhamid, Melike üzerinden kurduğu oyunla Damat Mahmud Paşa’nın hainliğini ortaya çıkardı ve hesap sordu.

PROTESTOCU ÖĞRENCİLERE YAPTIĞI KONUŞMASI GECEYE DAMGA VURDU

Ancak dizinin en vurucu sahnesi Abdülhamit'in protestocu öğrencilere yaptığı konuşma oldu. "Huzur istiyoruz padişahım" diyen öğrencilere seslenen Abdülhamit şunları söyledi:

"HÜRRİYET İSTERSİNİZ? HÜR DEĞİL MİSİNİZ!"

"Okuduğunuz mektebi kim açtı evladım? Bizim saltanımızda payitahtta kaç gazete vardı? Şimdi kaç gazete var... İstanbul'da Berlin'e trenle kaç günde gidilirdi? Şimdi 3 günde. Hürriyet istersiniz, hür değil misiniz? Bizim saltanımızda isteyen camisine gider, isteyen için en büyük kiliseler hür. Türkü, Kürdü, Boşnağı, Arnavatu, Rumu, Çerkesi hangi milletin huzuruna dokunulmuş devletimizde? Size fısıldayanlar ne ister: Ayaklanma olsun, isyan çıksın, bu devlet yıkılsın ister. 600 yıllık devletimizi yıkmak isterler"

Abdülhamid'in protestocu öğrencilere yaptığı konuşma



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