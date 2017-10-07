Abdullah Gül AK Parti'nin kampına katılmadı

Afyonkarahisar'daki AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı açılış programı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

ARINÇ VE HÜSEYİN ÇELİK KAMPTA

Programa, eski TBMM Başkanlarından Bülent Arınç ve eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik de katıldı. Arınç en son 2015 yılında toplantıya katılmıştı. Ayrıca 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davete olumsuz yanıt verdiği kamp başlamadan önce medyaya yansımıştı.

"GÖREVDEN ÇEKİLENLERİ YENİDEN DEĞERLENDİRME YOLU AÇIK"

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada daha önce AK Parti'de görev alan fakat şu an aktif bir görevi bulunmayan kişilere seslendi:

"Sandıkla gelen elbette sandıkla gider. Ama o sandığa kadar olan süreci de kimse göz ardı edemez. İhanet etmediği sürece görevden çekilenlerin de yeniden değerlendirme yolu açıktır. İhanet etmediği sürece görevden çekilmiş olanı yeniden değerlendirme yolu açıktır."