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Abdullah Gül'ün açıklamalarına Deniz Baykal'dan cevap

Abdullah Gül'ün "Açıkçası ben hiç ciddiye almadım benimle ilgili söylenenleri" diye yanıt verdiği Baykal Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuştu.

06.05.2017 - 09:35
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Abdullah Gül'ün açıklamalarına Deniz Baykal'dan cevap

Abdullah Gül'ün açıklamalarına Deniz Baykal'dan cevap

Baykal, "Sayın Gül'ün yaptığı açıklamadan benim çıkardığım sonuç şu: Adalet ve Kalkınma Partisi çevrelerinin biraz kaygıyla karışık olarak gündeme getirdikleri olasılık o kadar da boşuna değilmiş. Yani Sayın Gül'ün böyle bir olasılığı kararlı bir tavırla reddeden bir tutum içinde olmadığı ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'ın köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

'SORULDU SÖYLEDİM'

"Abdullah Gül'ün açıklamasının hemen ardından Deniz Baykal'ı aradım. Dedim ki: Ne diyorsunuz Gül'ün size yönelik söylediklerine?"

Baykal'ın söyledikleri şunlar: "Ben sizin programınızda izlememiz gereken yol haritasını anlattım. Benim çizdiğim yol haritasında ne Sayın Gül ne de o konumdaki bir kişi yer alıyordu. Ben partimin ilkeleri ve anlayışı doğrultusunda en geniş tabanlı bir adayın belirlenmesini önerdim. Abdullah Gül'ü siz bana sordunuz."

'ONUN BİLECEĞİ İŞTİR DEDİM'

"Söylediğim şudur: Gül'ü sorduğunuzda ben siyasi nezaket ve saygı anlayışı içinde "Böyle bir niyeti varsa ve yüzde 49'un duyarlılıkları ile kendisini bağlantılı kılabiliyor ise o zaman gereken yapılır, onun bileceği iştir" dedim. Sayın Gül'ün yaptığı açıklamadan benim çıkardığım sonuç şu: Adalet ve Kalkınma Partisi çevrelerinin biraz kaygıyla karışık olarak gündeme getirdikleri olasılık o kadar da boşuna değilmiş. Yani Sayın Gül'ün böyle bir olasılığı kararlı bir tavırla reddeden bir tutum içinde olmadığı ortaya çıktı."

'SORUMLUSU BEN DEĞİLİM'

"Gül'ün bu açıklamayı yapmak zorunda kalmasının sorumlusu ben hiçbir şekilde değilim. Bu tamamen kendi ortamında gelişen bir şeydir. Ancak Sayın Gül, öyle anlaşılıyor ki cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bugüne kadar yapılan spekülasyonları ortadan kaldırma niyeti ve kararlılığı içinde değil."

Abdullah Gül'den Deniz Baykal'a cevap VİDEO

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