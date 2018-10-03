Abdullah Gül'ün adaylığı Bülent Arınç'a soruldu

24 Haziran seçimleri öncesi çaresiz kalan muhalefet partileri; Abdullah Gül'ü, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday göstermek için görüşmeler gerçekleştirdi.

NEDEN ADAY OLMADI

Yapılan görüşmeler tıkanınca kameralar karşısına geçen Abdullah Gül, geniş mutabakat sağlanamadığı için aday olmadığını açıkladı.

O dönem gündemi uzun süre meşgul eden adaylık tartışmalarına, Abdullah Gül'e çok yakın bir isimden yorum geldi. Bülent Arınç...

Arınç, Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu 'Akılda Kalan'a konuk oldu.

"İHANET DEĞİL HATA"

Muhalif olmanın hain olmak anlamına gelmediğini belirten Bülent Arınç, Abdullah Gül'ün ihanet etmediğini sadece hata yaptığını söyledi.

"REDDETMESİ LAZIMDI"

Bülent Arınç, "Abdullah Bey'e reva görülen terbiyesizlikleri affedemem. Gül'ün adaylığı konusu hataydı, önüne geçtim. Muhalif olmak demek hain olmak demek değildir. Tam bir barışma ve kucaklaşma dönemindeyiz. Bu büyük bir hata olurdu. Bunu baştan reddetmesi lazımdı. 'Bana neticeyi bildirin' demesi bir ihanet değildir. Bu hatadır, ama affedilir bir hataydı. Ben de çok hakaret gördüm, ama ben dik durdum, cevabını verdim. O cevap vermedi. O hep affetti. Keşke zamanında sesini yükseltseydi baştan itibaren çok daha iyi olabilirdi. Siyasetçi yanlış yapabilir." diye konuştu.