taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9975
Euro
6.9511
Altın
1205.605
Borsa
98160.73
Gram Altın
232.536

Abdullah Gül'ün adaylığı Bülent Arınç'a soruldu

Abdullah Gül'ün adaylığının ihanet olmadığını belirten Bülent Arınç, bunun bir hata olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 03.10.2018 - 08:11..
  1. Haberler
  2. Gündem
Abdullah Gül'ün adaylığı Bülent Arınç'a soruldu

24 Haziran seçimleri öncesi çaresiz kalan muhalefet partileri; Abdullah Gül'ü, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday göstermek için görüşmeler gerçekleştirdi.

NEDEN ADAY OLMADI

Yapılan görüşmeler tıkanınca kameralar karşısına geçen Abdullah Gül, geniş mutabakat sağlanamadığı için aday olmadığını açıkladı.

O dönem gündemi uzun süre meşgul eden adaylık tartışmalarına, Abdullah Gül'e çok yakın bir isimden yorum geldi. Bülent Arınç...

Arınç, Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu 'Akılda Kalan'a konuk oldu.

"İHANET DEĞİL HATA"

Muhalif olmanın hain olmak anlamına gelmediğini belirten Bülent Arınç, Abdullah Gül'ün ihanet etmediğini sadece hata yaptığını söyledi.

Abdullah Gül'ün adaylığı Bülent Arınç'a soruldu

"REDDETMESİ LAZIMDI"

Bülent Arınç, "Abdullah Bey'e reva görülen terbiyesizlikleri affedemem. Gül'ün adaylığı konusu hataydı, önüne geçtim. Muhalif olmak demek hain olmak demek değildir. Tam bir barışma ve kucaklaşma dönemindeyiz. Bu büyük bir hata olurdu. Bunu baştan reddetmesi lazımdı. 'Bana neticeyi bildirin' demesi bir ihanet değildir. Bu hatadır, ama affedilir bir hataydı. Ben de çok hakaret gördüm, ama ben dik durdum, cevabını verdim. O cevap vermedi. O hep affetti. Keşke zamanında sesini yükseltseydi baştan itibaren çok daha iyi olabilirdi. Siyasetçi yanlış yapabilir." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'da sarraflarda dolar izdihamı

İran'da sarraflarda dolar izdihamı

55
İnternette aranması en tehlikeli isimler

İnternette aranması en tehlikeli isimler

19
Bülent Arınç'tan damadı ve oğlu hakkında açıklamalar

Bülent Arınç'tan damadı ve oğlu hakkında açıklamalar

75
Trump'ın liderliğinden 4 ülkenin insanları memnun

Trump'ın liderliğinden 4 ülkenin insanları memnun

12
Russell Crowe: Yeni Zelanda ve Avustralya birleşmeli

Russell Crowe: Yeni Zelanda ve Avustralya birleşmeli

8
Abdullah Gül'ün adaylığı Bülent Arınç'a soruldu

Abdullah Gül'ün adaylığı Bülent Arınç'a soruldu

50
Vietnam ilk yerli otomobilini tanıttı

Vietnam ilk yerli otomobilini tanıttı

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM