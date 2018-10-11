Abdüllatif Şener, HDP'yle ittifaka yeşil ışık yaktı

Yerel seçimler için çalışmalarına hız veren CHP, HDP ile ittifak masasına oturdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği tüm seçimlerde hezimeti yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla ilerleyen ittifak görüşmelerinde sona gelindi.

CHP-HDP ittifakının ilk sinyalleri Abdüllatif Şener'den geldi.

"İTTİFAK KURULABİLİR..."

Terör örgütü PKK'nın yayın organına konuşan Şener, "İttifaklar kurulabilir ama bu ittifakların kamuoyu algısıyla bağlantılı, hassas noktalarını da iyi izlemek gerektiğini düşünüyorum. Yerel seçimler kurumsal ittifaka elverişli değildir. Bu daha çok tabanda olacak bir şey." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ YÜZDE 20 KAYBEDER"

Abdullatif Şener, yerel seçimlerde yapılacak işbirliğinin sandığa da yansıyacağını söyledi.

CHP'li Şener, AK Parti'nin yerel seçimlerde yüzde 15-20 oranında oy kaybedeceğini sözlerine ekledi.