taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.002
Euro
6.9599
Altın
1204.395
Borsa
94427.66
Gram Altın
231.765

Abdüllatif Şener, HDP'yle ittifaka yeşil ışık yaktı

PKK'nın ajansına konuşan Abdüllatif Şener, HDP ile CHP arasında ittifak yapılabileceğini bu durumda AK Parti'nin yüzde 20 oy kaybedeceğini söyledi.

Haber Merkezi | 11.10.2018 - 15:21..
  1. Haberler
  2. Gündem
Abdüllatif Şener, HDP'yle ittifaka yeşil ışık yaktı

Abdüllatif Şener, HDP'yle ittifaka yeşil ışık yaktı

Yerel seçimler için çalışmalarına hız veren CHP, HDP ile ittifak masasına oturdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği tüm seçimlerde hezimeti yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla ilerleyen ittifak görüşmelerinde sona gelindi.

CHP-HDP ittifakının ilk sinyalleri Abdüllatif Şener'den geldi.

"İTTİFAK KURULABİLİR..."

Terör örgütü PKK'nın yayın organına konuşan Şener, "İttifaklar kurulabilir ama bu ittifakların kamuoyu algısıyla bağlantılı, hassas noktalarını da iyi izlemek gerektiğini düşünüyorum. Yerel seçimler kurumsal ittifaka elverişli değildir. Bu daha çok tabanda olacak bir şey." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ YÜZDE 20 KAYBEDER"

Abdullatif Şener, yerel seçimlerde yapılacak işbirliğinin sandığa da yansıyacağını söyledi.

CHP'li Şener, AK Parti'nin yerel seçimlerde yüzde 15-20 oranında oy kaybedeceğini sözlerine ekledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi özel tim Prens Selman'dan talimat aldı

Suudi özel tim Prens Selman'dan talimat aldı

51
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan açıklama yaptı

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan açıklama yaptı

103
Arda Turan: Olayın detaylarını Aslıhan'dan öğrendim

Arda Turan: Olayın detaylarını Aslıhan'dan öğrendim

187
Kamuda lüks araç kullanımına son

Kamuda lüks araç kullanımına son

238
Yeni yatırım programı Resmi Gazete'de yayınlandı

Yeni yatırım programı Resmi Gazete'de yayınlandı

228
Türkiye'nin ilk tren tekerinin deneme üretimi yapıldı

Türkiye'nin ilk tren tekerinin deneme üretimi yapıldı

154
ABD basınının gözü Prens Selman'ın üzerinde

ABD basınının gözü Prens Selman'ın üzerinde

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM