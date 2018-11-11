Abdüllatif Şener: İstanbul için aday olabilirim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'nin aday göstereceği iddia edilen Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Sözcü'den Mehmet Ali Kayacı'ya konuştu.

GENEL MERKEZ İSTERSE, ADAY OLURUM

Adaylığa yönelik kulis yapmadığını, sadece milletvekilliğini düzgün şekilde yapmaya çalıştığını söyleyen Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Partinin karar organları, bu seçimlerin önemli olduğunu biliyor. CHP bu seçimde başarılı olmak zorunda. Büyük kentlerde, başta da İstanbul olmak üzere seçimleri almak istiyor ve bu nedenle yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bir taraftan örgütlere soruluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere örgütlerle uyumlu aday üzerine çalışılıyor. Diğer taraftan genel kamuoyu yoklamaları yapılıyor. Buna göre bir değerlendirme yapılacaktır. Eğer parti genel merkez, senin aday olman bizim çalışmalarımız sonrasında ön plana çıkmıştır ve seninle seçimi alacağımızı görüyoruz, aday göstermek istiyoruz derlerse bu teklif geldiği takdirde değerlendirmeye alacağım ama bunun ötesinde ne genel merkezi ne de kamuoyunu etkileme gibi bir çabam yok."

Yaklaşan seçimlerin ve aday isimlerin gündeme gelmesinin tabii olduğunu belirten Şener, seçimlerin muhakkak önemli olduğunu ancak Türkiye'nin gündeminin ekonomik kriz olması gerektiğini ve bu krizden kurtulmak için de çözüm yollarına ulaşılmasının elzem olduğunu söyledi.

