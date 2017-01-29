Abdüllatif Şener'den başkanlık sistemi hakkında yorum

Milli Anayasa Hareketi tarafından Antalya'da Muratpaşa Belediyesi Konferans Salonu'nda 'Milletin birliği için başkanlığa hayır' konulu panel düzenlendi.

Antalya Barosu eski başkanlarından Cengizhan Gököz'ün yönettiği panele, AK Parti kurucularından ve eski bakanlardan Abdüllatif Şener, MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, eski TBMM başkanvekillerinden Milli Anayasa Hareketi Başkanı Hasan Korkmazcan, Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu ile CHP Uşak eski milletvekillerinden Dilek Akagün Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.

UCUBE BENZETMESİ

Aksine bu paketin kabul edilmesi halinde bunun sorunlara yol açacağını ileri süren Şener, "Bir başkanlık sistemi değil, dünyada tanımlanmış bir sistem değil. Baştan sona ucube bir düzenlemeden ibarettir. Böyle bir düzenlemenin bu ülkede yaşayan hiçbir vatandaşa bir faydası da yoktur. Hiç kimsenin iş derdine, aş derdine, günlük sıkıntılarını çözüm getirebilecek bir özelliği olmadığı gibi, aksine bu ülkede yaşayan her vatandaşın ekonomik ve sosyal sorunlarını, problemlerini artıracak bir pakettir. Böyle bir düzenleme karşısında devlet sanki sorun üretme mekanizması haline dönüşecektir" dedi.

"HESAP SORAMAYACAKSINIZ"

Türkiye'de herkesin cebindeki paranın yüzde 30'unu devletin harcadığını belirten Şener, “Bunu tek bir kişi harcayacak ve siz bunun nereye harcandığını bilmeyeceksiniz. Çocuğunuza bile verdiğiniz parayı nereye harcadığını sorarken siz cebinizdeki paranın her yıl yüzde 30'unu harcayanlardan hesap soramayacaksınız" diye konuştu.