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Abdüllatif Şener'in kaybettiren özgüveni

AK Parti'den ayrıldıktan sonra siyasi anlamda hiçbir yerde tutunamayan Abdüllatif Şener kendine güvenerek "Bütün partiler beni arzu eder" dedi.

Haber Merkezi | 06.05.2018 - 15:49..
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Abdüllatif Şener'in kaybettiren özgüveni

CHP'nin cuma günü açıkladığı cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, mitinglerine başlarken Abdüllatif Şener, CHP'nin aday belirleme sürecinde kendi isminin geçmesini ve yaşanan gelişmeleri aktardı.

Şener, aday belirleme süreciyle ilgili kendini ön plana çıkararak partilerin aday olarak kendisini arzu ettiklerini belirtti.

"BÜTÜN PARTİLER BENİM ONLARLA BİRLİKTE OLMAMI ARZU EDER"

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan AK Partili eski başbakan yardımcısı ve maliye bakanı şunları söyledi:

"Siyasetin içinde olmak illa bir partinin içinde olmak anlamına gelmez. Ama bir partinin içinde olmaya da karşı değilim. O da olabilir. Ama konferanslarda, panellerde, dergilerde, gazetelerde, röportajlarla televizyon programlarında da siyasetin içinde olursunuz. Bazen daha da güçlü olursunuz. Ben 10 yıldır daha güçlü ama bir siyasi parti içinde olmadan siyasi çizgimi sürdürüyorum."

Şener, "Saadet Partisi'nden bir teklif var mı?" sorusunu "Teklif olmasına gerek yok bütün partiler benim onlarla birlikte olmamı arzu ederler.''

 

 

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