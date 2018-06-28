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Abdüllatif Şener'in oy artırdım sevinci

CHP'nin Konya 1. sıra adayı olan Abdüllatif Şener, şehirde CHP'nin 9,2 olan oyunu 9,7'ye çıkardı diye büyük bir seviniç yaşıyor.

Haber Merkezi | 28.06.2018 - 20:55..
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24 Haziran seçimlerinde milletvekili seçilen isimler birer birer il seçim kurullarından mazbatalarını alıyor.

O isimlerden biri de CHP'nin Konya'dan aday gösterdiği Abdüllatif Şener oldu.

SEVİNÇ YAŞIYOR

Uzun bir aradan sonra vekil olan Şener, şehirde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını artırdığı için de mutlu. Abdüllatif Şener, bu durumu Twitter hesabından şı sözlerle paylaştı: "Bugün Konya’dayım. Milletvekili mazbatamızı aldık. Daha önceki seçimde %9.2 olan Konya’daki CHP oyları bu seçimde %9.7 oldu. Türkiye genelindeki 3 puanlık düşüş dikkate alındığında, Konya’daki oy artışı %40 civarındadır. İl/İlçe, kadın ve gençlik teşkilatımızı kutluyorum."

Abdüllatif Şener'in oy artırdım sevinci

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