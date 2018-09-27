ABD'ye giden Ruhani geri vites yaptı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla New York’ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, burada düzenlediği basın toplantısında, “Biz, bölgedeki Amerikan güçleri ile savaşmayı arzu etmiyoruz.” dedi.

"MUTABAKAT İÇİNDE KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İran’ın ABD’nin mayıs ayında tek taraflı çıktığı nükleer enerji anlaşmasını sürdüreceğini kaydeden Ruhani, “Bu anlaşma bizim çıkarımıza hizmet ettiği sürece mutabakat içinde kalmaya devam edeceğiz. Anlaşmaya taraf diğer ülkeler ileri doğru çok güze bir adım attı ancak İran, bu konuda daha fazla beklentiler içinde.“ dedi.

Ruhani, ABD’nin Tahran aleyhine uygulamak isteği yeni yaptırımların ise yasal olmadığını yineledi.