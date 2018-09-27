taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0812
Euro
7.1344
Altın
1195.7715
Borsa
99434.92
Gram Altın
234.249

ABD'ye giden Ruhani geri vites yaptı

BM zirvesi için gittiği ABD'de açıklamalar yapan Ruhani'nin söylemlerinde yumuşama var.

Haber Merkezi | 27.09.2018 - 10:07..
  1. Haberler
  2. Dünya

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla New York’ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, burada düzenlediği basın toplantısında, “Biz, bölgedeki Amerikan güçleri ile savaşmayı arzu etmiyoruz.” dedi.

"MUTABAKAT İÇİNDE KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İran’ın ABD’nin mayıs ayında tek taraflı çıktığı nükleer enerji anlaşmasını sürdüreceğini kaydeden Ruhani, “Bu anlaşma bizim çıkarımıza hizmet ettiği sürece mutabakat içinde kalmaya devam edeceğiz. Anlaşmaya taraf diğer ülkeler ileri doğru çok güze bir adım attı ancak İran, bu konuda daha fazla beklentiler içinde.“ dedi.

Ruhani, ABD’nin Tahran aleyhine uygulamak isteği yeni yaptırımların ise yasal olmadığını yineledi.

ABD'ye giden Ruhani geri vites yaptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hadise'nin 12 milyon TL'si daha uçtu

Hadise'nin 12 milyon TL'si daha uçtu

139
Trump basın toplantısında Kürt gazeteciye söz verdi

Trump basın toplantısında Kürt gazeteciye söz verdi

89
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak çalışma

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak çalışma

37
MHP'li Feti Yıldız uyuşturucu sorusuna kızdı

MHP'li Feti Yıldız uyuşturucu sorusuna kızdı

196
Murat Yıldırım teknede sadece kadın olsun istedi

Murat Yıldırım teknede sadece kadın olsun istedi

27
Fransa, Suriye'de Türkiye'nin yanında

Fransa, Suriye'de Türkiye'nin yanında

62
Trump'a şarap vermediler

Trump'a şarap vermediler

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM