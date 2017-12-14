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Abhazya’da ünlü iş adamına suikast

Abhazya'nın en zengin beş iş adamından biri olan Pavel Ardzınba, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

İHA | 14.12.2017 - 13:42..
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Başkent Sohum’da yaşanan olayda, Abhazya’nın ünlü iş adamı Pavel Ardzınba’nın Sohum’dan Gudauta yönüne giderken Gumista Köprüsü üzerinde karşısına çıkan bir araçla önü kesildi. Araçtan inen kimliği belirsiz kişiler, 68 yaşındaki Ardzınba ve şoförü Dimitri Hagba’nın üzerine ateş açtı. Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, iş adamı ve şoförünün saldırı anında öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan araştırma sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. İncelemelerden sonra cesetler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Abhazya’da ünlü iş adamına suikast

OĞLU DA SUİKASTLE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırganların eşkallerinin tespiti için çalışma yapılıyor. Olay Rusya’da da geniş yankı uyandırırken, Ardzınba’nın oğlunun da 2013 yılında yine suikaste kurban gittiği öğrenildi. Pavel Ardzınba, 1992-1993 yılında yaşanan Abhazya-Gürcistan savaşının kritik isimlerinden biriydi. Bu nedenle Abhazya Cumhuriyeti tarafından birçok ödüle layık görülmüştü.

Abhazya’da ünlü iş adamına suikast

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