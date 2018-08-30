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Ablalarına emanet ettikleri altınların sahtesini geri aldılar

Edirne'nin Meriç ilçesinde iki kardeş ablalarından, 'verdikleri altını sahtesiyle değiştirdiği' gerekeçesiyle şikayetçi oldu.

AA | 30.08.2018 - 10:35..
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Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde yaşayan  Y.Ç. ve Z.Y., yaklaşık 3 yıl önce ablaları R.Ö.'ye muhafaza etmesi için 3 adet zincir, 29 adet reşat altını, 6 adet altın bilezik, 6 adet üçlü burma ve beşibiryerde teslim etti.

BİLEZİKLER KOLUNA KÜÇÜK GELİNCE ŞÜPHELENDİ

Kurban Bayramı'nda ablasına emanet ettiği iddia edilen altınları geri alan Y.Ç., koluna taktığı bileziğin küçük gelmesi nedeniyle şüphelenerek tüm altınları kuyumcuya götürdü.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Altınların sahte olduğunu öğrenen iki kardeş, savcılığa giderek ablaları R.Ö.'den şikayetçi oldu.

Cumhuriyet savcılığının yaptığı incelemede altınların tamamının sahte olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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