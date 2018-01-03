Ablasıyla eşinin kaçırdığı oğlunu 1,5 yıldır göremiyor

Amasya’da yaşayan Sinem Zengin Gürle'nin, biri 4, diğeri 6 yaşında olan 2 oğlunun velayeti, iddiaya göre eşi N.G.'nin açtığı boşanma davası sonrası, mahkeme tarafından geçici olarak kendisine verildi.

"BANA YARDIMCI OLSUNLAR"

Bunun üzerine, kocasının kendi öz ablasıyla beraber 1,5 yıl önce 6 yaşındaki oğlu Muhammed Mustafa’yı kaçırdığını söyleyen 27 yaşındaki Sinem Zengin Gürle, “Çocuğumun sesini duymuyorum. Yüzünü görmüyorum. İrtibata geçemiyorum. Yaşayıp, yaşamadığından bile emin değilim. Resmi olarak her yolu denedim olmadı. Çocuğumu bulmak için polisler bir ekip kursun. Bana yardımcı olsunlar.” dedi.

"İHANETİ UMURSAYACAK DURUMDA DEĞİLİM"

Kendisinden 4 yaş büyük öz ablası A.Z.’nin ihanetini hiç beklemediğine değinen Sinem Zengin Gürle, “Benden boşansın, dava bitsin, istiyorsa evlensinler. Bana yaptıkları ihaneti şu an umursayacak durumda bile değilim. O adamdan da, o kadından da hiçbir şey beklemiyorum. Tek derdim çocuğumu getirsinler. Çocuklarımı birbirlerine kavuştursunlar.” diye konuştu.