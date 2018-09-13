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AB'nin göçmen karşıtlığı Viyana'da protesto edildi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 binin üzerinde protestocu, Avrupa Birliği'nin mülteci ve göçmen karşıtı politikalarını protesto etti.

AA | 13.09.2018 - 23:14..
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Şehrin önemli merkezlerinden Praterstern'de toplanan göstericiler, "duvar inşa etme, köprüler kur", "insanlar yaşasın", "Nazilere hayır" yazılı pankartlar açtı.

AVRUPA'DA TEPKİ BÜYÜYOR

Sınır Tanımayan Doktorlar üyesi Markus Bachman, burada yaptığı konuşmada, Akdeniz'de ölüme terk edilen mültecilere dikkati çekerek, özellikle yardım kuruluşlarının engellenmesi nedeniyle geçen haziran ve temmuz aylarında son 10 yılın en yüksek kayıplarının yaşandığını hatırlattı.

Bachman, insanların, savaş, şiddet ve kaostan kurtulmak için göçe yöneldiğini, özellikle Akdeniz'de kurtarılan insanların savaş ve şiddetin devam ettiği Libya'ya gönderilmemesi gerektiğini söyledi.

Avusturya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı süresince kullandığı "Koruyan Avrupa" sloganının içi doldurulmamış boş bir ifade olduğunun altını çizen Bachman, "Başbakan Sebastian Kurz ve hükümetten talebimiz, insan hayatını koruyan bir Avrupa için politikalar yapılması." görüşünü paylaştı.

TEMEL HAKLAR SORGULANMAK İSTENİYOR

Volkshilfe sivil toplum kuruluşu sözcüsü Erich Fenninger de Nazi dönemini andıran yasaların Avrupa'da uygulanmak istendiğini ifade ederek, "AB üyesi ülkelerin yöneticileri ve Komisyon, temel değerleri, insan hakları ve mültecilerin hukuki statüsüne ilişkin Cenevre Sözleşmesi'ni tartışmaya açmak istiyorlar." diye konuştu.

Fenninger , birçok ülkenin göçmenleri kabul etmek bir yana Akdeniz'de yaşamlarını yitirmelerine göz yumduklarına işaret ederek, "Biz duvarlarla çevrili bir Avrupa istemiyoruz. Sorumluluk sahibi ve insanlara kapılarını açan bir Avrupa istiyoruz ve bunun için mücadele veriyoruz." ifadesini kullandı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteride, protestocular daha sonra, "AB Güvenlik ve Göç Toplantısının" yapıldığı Avusturya Konferans Merkezi'ne yürüyerek, eylemlerini sonlandırdı.

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