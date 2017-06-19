AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresi uzatıldı

Avrupa Birliği, Rusya'yı ekonomik olarak baskı altına alarak bölgesel politikalara yön vermek istiyor.

Almanya'nın başını çektiği Avrupa Birliği, Rusya tarafından fazla da önemsenmeyen bu baskılardan vazgeçmiyor.

1 YIL DAHA UZATTILAR

Avrupa Birliği Konseyi, Rusya'ya uygulanan ekonomik ambargonun 23 Haziran 2018'e kadar uzatıldığı bildirildi.

AB VATANDAŞLARI VE ŞİRKETLERİ...

Buna göre, uzatılan yaptırımlarla AB vatandaşları ve şirketlerinin Kırım ve Sivastopol bölgelerindeki faaliyetleri sınırlandırılıyor.

ÜRÜN İTHALATINA İZİN YOK

AB'ye Kırım ve Sivastopol'dan ürün ithalatına izin verilmiyor. Hiçbir AB vatandaşı veya AB şirketi, Kırım ve Sivastopol'dan emlak alamıyor. Bu bölgelerdeki şirketlere finansman sağlayamıyor. Avrupa'nın turistik yolcu gemileri Kırım ve Sivastopol'daki limanlara acil durumlar dışında uğrayamıyor.

PETROL, DOĞAL GAZ, MADEN...

Kırım bölgesinde ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde kullanılacak bazı mal ve teknolojiler ihraç edilemiyor. Özellikle petrol, doğal gaz ve maden arama, çıkartma ve üretimine yönelik teknoloji sağlanması engelleniyor. Bu sektörlere, teknik destek, inşaat ve mühendislik faaliyetleri verilmiyor.

Rusya, 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol kentini yasa dışı biçimde ilhak etmişti.

Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve diğer ülkeler, Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.