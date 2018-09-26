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AB'nin yüzde 65'i yabancı dil biliyor

28 üye ülke arasında en fazla yabancı dil bilen yetişkinlere sahip olan ülke İsveç oldu.

AA | 26.09.2018 - 12:56..
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Dil Günü dolayısıyla üye ülkelerde yaşayan yetişkinlerin dil becerileri hakkında veri yayımladı.

AB üyesi 28 ülke arasında en az bir yabancı dil bilenlerin oranının en yüksek olduğu ülke İsveç olarak belirlendi. İsveç'te yetişkinlerin yüzde 97'si en az bir yabancı dil biliyor.

İSVEÇ'İ LETONYA İZLİYOR

İsveç'i yüzde 96 oranıyla Letonya, Danimarka ve Litvanya izliyor. Lüksemburg'da en az bir yabancı dil bilme oranı yüzde 95, Malta'da yüzde 92, Estonya'da ise yüzde 91 seviyesinde bulunuyor.

AB ülkeleri arasında çok sayıda farklı dil bilenlerin oranının en yüksek olduğu ülke Lüksemburg oldu. Lüksemburg'daki yetişkinlerin yarıdan fazlası en az 3 yabancı dil biliyor.

İngiltere, AB üyesi ülkeler arasında yabancı dil bilme oranı en az ülke olarak öne çıkıyor. İngiltere'de yabancı dil bilen yetişkinlerin oranı sadece yüzde 35 seviyesinde bulunuyor.

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