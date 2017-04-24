taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.280
USD
3,5935
EURO
3,9076
ALTIN
146,91
PETR
52,3800

AB'ye 'Türkiye ile müzakereleri bitirin' çağrısı

Merkel'in partisinden siyasetçiler AB'ye Türkiye ile müzakereleri sona erdirin çağrısı yaptı.

24.04.2017 - 13:40
  1. Haberler
  2. Dünya
AB'ye 'Türkiye ile müzakereleri bitirin' çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat'larına (CDU) mensup olan ve aynı zamanda parlamentonun dışişleri komisyonunun başında bulunan Norbert Roettgen, referandumun sonuçları hakkında uyarıda bulunmaması halinde Avrupa'nın itibarının yara alacağını söyledi.

"AVRUPA'NIN İTİBARINA ZARAR VERİRİZ"

Roettgen, Deutschlandfunk televizyonunda Pazar günü yayımlanan söyleşisinde, "Türkiye'nin demokrasiye karşı olan, hukukun üstünlüğüne karşı olan kararına tepki veremezsek... böyle bir hükümet ve anayasa sahibi bir ülkenin AB'ye üye olabileceği kurgusunu sürdürürsek... Avrupa'nın itibarına zarar vermiş oluruz." dedi.

Roettgen ayrıca; Türkiye'nin AB'ye tam üyelik kapısının açık tutulmasının Ankara ile daha gerçekçi yeni bir ilişki kurulmasının da önünde engel olacağını söyledi.

AB'ye 'Türkiye ile müzakereleri bitirin' çağrısı

"MÜZAKERELERİ SONLANDIRIN"

Bavyera eyaletinin içişleri bakanı olan CDU'nun kardeş partisi CSU'ya mensup Joachim Herrmann ise Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin askıya alınmakla kalmaması ve müzakerelere son verilmesi çağrısında bulundu.

Herrmann, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, "AB üyelik müzakerelerine son verilmesinin zamanı geldi... Kendimizi artık kandırmayalım, Erdoğan'ın Türkiye'si ile ortak bir perspektifimiz yok." dedi.

AB'ye 'Türkiye ile müzakereleri bitirin' çağrısı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kuzey Kore'den ABD'ye: Uçak geminizi batırırız

Kuzey Kore'den ABD'ye: Uçak geminizi batırırız

190
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

198
Sevgilisiyle kiralık katil tutup kocasını öldürttü

Sevgilisiyle kiralık katil tutup kocasını öldürttü

57
CHP'liler locadaki yargı üyesini Sadi Güven'e benzetti

CHP'liler locadaki yargı üyesini Sadi Güven'e benzetti

117
Fransa'nın oy haritası

Fransa'nın oy haritası

94
Yeni uygulama: Turizm polisi geliyor

Yeni uygulama: Turizm polisi geliyor

94
Fransa'da Le Pen ve Macron protestosu

Fransa'da Le Pen ve Macron protestosu

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM